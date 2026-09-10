Old Trafford vuelve a vibrar en la Champions: el United golea al debutante Sabah

Claves del encuentro

El partido dejó claro el abismo competitivo entre la experiencia europea y la inocencia de un debutante. Tras unos primeros minutos de valentía visitante, el rodillo red se activó a los 27 minutos y sentenció el duelo antes del descanso con tres tantos demoledores.

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El delantero Matheus Cunha, ex del Atlético de Madrid, abrió la lata aprovechando un error imperdonable en la salida de balón rival. Lejos de frenar, la pegada local se multiplicó en el tramo final del primer acto, donde Bruno Fernandes y Benjamin Sesko golpearon de forma consecutiva para poner el 2-0 y el 3-0 en un intervalo de apenas tres minutos (minutos 42 y 45). Ya en la segunda mitad, el central argentino Lisandro Martínez cerró la cuenta en el minuto 68 tras una gran acción colectiva para certificar un estreno plácido.

Un estreno cruel con la élite

El Sabah no se achicó en su histórico debut. Lejos de encerrarse, el conjunto azerí intentó incomodar la salida de balón de los de Michael Carrick. Sin embargo, la Champions League no perdona errores.

Una mala entrega en el centro del campo se convirtió en una alfombra roja para el contragolpe local. Dorgu asistió con precisión y Matheus Cunha apareció libre de marca entre los centrales para firmar el 1-0. Pese a un susto previo de los visitantes en un veloz ataque conducido por Parris —que Mickels estuvo a punto de remachar—, el United no dio tregua ni permitió concesiones.

Sentencia exprés y trámite plácido

Con el marcador a favor, los Diablos Rojos jugaron a placer ante un rival ya noqueado. En el 42, Bruno Fernandes culminó una brillante jugada trenzada por Youri Tielemans para poner el segundo, y justo antes del descanso, el delantero Benjamin Sesko redondeó la fiesta con una gran maniobra regateando al guardameta.

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El segundo tiempo sobró en tensión competitiva pero dejó destellos de calidad, como el taconazo de Joshua Zirkzee que el portero Pkatilov no supo blocar en el área pequeña, permitiendo que Lisandro Martínez empujara el definitivo 4-0. Un regreso a la máxima competición por la puerta grande que devuelve la ilusión europea a Old Trafford.

Ficha técnica del partido:

Manchester United (4): Lammens; Mazraoui, Yoro, Lisandro Martínez, Dorgu (Lacey, minuto 72); Tielemans (Mount, minuto 46), Mainoo (Andrey Santos, minuto 64); Mbeumo (Amass, minuto 72), Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Sesko (Zirkzee, minuto 64).

Sabah (0): Pkatilov; Zedazka (Júnior Almeida, minuto 76), Dashamirov, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev (Kahibulaev, minuto 71), Lepinjica; Parris (Isaev, minuto 63), Simic, Mwachukwu (Mbina, minuto 46); Mickels.

Goles: 1-0, minuto 27: Matheus Cunha. 2-0, minuto 42: Bruno Fernandes. 3-0, minuto 45: Sesko. 4-0, minuto 67: Lisandro Martínez. Árbitro: Willy Delajod (Francia). Amonestó con tarjeta amarilla al local Dorgu (minuto 58) y al visitante Lepinjica (minuto 66)

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en Old Trafford ante unos 74.000 espectadores.