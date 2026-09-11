La liga colombiana llega a la décima fecha con la expectativa puesta en James y Cuadrado

La jornada comienza este viernes con Jaguares-Fortaleza y Santa Fe-Tolima y se extenderá hasta el lunes, en un torneo cuyo calendario ha sido alterado por los aplazamientos derivados de compromisos internacionales y de la emergencia provocada por el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.

El foco estará el domingo en Medellín, donde Atlético Nacional recibirá a Águilas Doradas. El conjunto verdolaga suma 12 puntos en cinco partidos y ocupa el cuarto puesto, con cuatro victorias y una derrota.

Será además su primer encuentro después de anunciar el regreso de James Rodríguez, quien a sus 35 años vuelve al fútbol colombiano tras casi dos décadas en el exterior.

James será presentado ante sus aficionados, pero todavía no está previsto que debute. Su regreso, sin embargo, ya convirtió al Nacional en uno de los grandes focos de atención de la Liga y prepara desde ahora el esperado duelo contra Millonarios, previsto para el 24 de septiembre.

Los bogotanos, por su parte, visitarán el domingo al Cúcuta Deportivo. Millonarios marcha quinto con 12 puntos en ocho partidos y viene de empatar sin goles con Deportivo Cali, mientras que Cuadrado tendrá que esperar para estrenarse.

El técnico Alberto Gamero apunta al partido de la undécima fecha, el 19 de septiembre ante Boyacá Chicó, como posible debut del jugador de 38 años.

La fecha también tendrá duelos importantes para la parte baja donde Alianza recibirá al Junior, que apenas suma tres puntos y todavía no gana en el torneo, mientras Pereira y Bucaramanga se enfrentarán en un duelo entre equipos que buscan acercarse al grupo de los ocho.

Once Caldas y Deportivo Cali protagonizarán otro partido con mucho en juego: el conjunto de Manizales es décimo con nueve puntos, mientras el Cali marcha duodécimo con ocho.

Entretanto, en Bogotá, Internacional recibirá a Llaneros, dos equipos separados por apenas tres puntos.

La jornada se completará con Boyacá Chicó-Medellín, en el que el conjunto antioqueño parte como favorito después de sumar 15 puntos en apenas seis partidos, y el lunes con América-Pasto, un encuentro que enfrenta al líder del torneo, con 20 puntos y todavía invicto, contra el penúltimo clasificado.

11.09: Jaguares-Fortaleza y Santa Fe-Tolima.

12.09: Internacional de Bogotá-Llaneros, Boyacá Chicó-Medellín y Alianza-Junior.

13.10: Deportivo Pereira-Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional-Águilas Dorada, Once Caldas-Deportivo Cali y Millonarios-Cúcuta.