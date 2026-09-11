Universitario y Alianza Lima juegan el clásico peruano en busca de escalar en el Clausura

En la novena fecha del torneo, Garcilaso quiere mantener ante el Boys el buen momento de forma que atraviesa y que le ha llevado a liderar el Clausura con 19 puntos en 8 partidos.

Al frente tendrá a Sport Boys, que ha remontado su declive en las últimas semanas pese a la derrota sufrida la pasada semana ante Sport Huancayo por 2-1.

La U, que es segundo con 17 puntos, tendrá uno de los partidos más importantes del año al enfrentar a Alianza Lima, su eterno rival, que no termina de entonarse en el Clausura y se encuentra en la mitad de la tabla con 13 unidades.

El técnico del equipo crema, el argentino Héctor Cúper, puede recuperar para este encuentro al capitán, Aldo Corzo, en el lateral derecho, así como a Jorge Murrugarra para el medio de la cancha, mientras que también es posible que el delantero Edison Flores entre en la lista de convocados.

El clásico está marcado en los últimos años por el dominio de Universitario, que en los últimos ocho precedentes contra Alianza ha ganado tres y ha empatado cinco, sin ninguna victoria para el cuadro blanquiazul, que se adjudicó el Torneo Apertura.

Hay que remontarse hasta el 19 de febrero de 2023 para encontrar la última victoria de Alianza Lima sobre Universitario, registrada por 1-2 en una visita al Estadio Monumental.

Alianza Atlético, tercer clasificado con 16 puntos, visitará a Atlético Grau, mientras que el Cusco, cuarto con 15 puntos, juega este viernes un duelo de rivalidad regional contra el Melgar, de Arequipa, su inmediato perseguidor al marchar en la quinta plaza con 14 puntos, los mismos que el Sport Boys.

Sporting Cristal, que es octavo con 13 puntos también, quiere confirmar que puede dejar su crisis atrás en su visita al Moquegua, después de haber goleado por 5-0 a Los Chankas.

Por su parte, Cienciano, inmerso en la disputa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Montevideo City Torque, aplazó su partido contra el ADT de Tarma para el 23 de septiembre.

- Programación de la novena fecha del Torneo Clausura:

12.09: Los Chankas-Cajamarca, Comerciantes Unidos-Sport Huancayo, Moquegua-Sporting Cristal y Alianza Lima-Universitario.

13.09: Sport Boys-Deportivo Garcilaso y Atlético Grau-Alianza Atlético.