Video: Ángel Romero firma un doblete y lidera el triunfo de Boca

Ángel Romero volvió a ser protagonista con la camiseta de Boca Juniors. El paraguayo marcó un doblete en el triunfo 3-1 sobre Central Córdoba, en La Bombonera, y encabezó la victoria del conjunto xeneize por la novena fecha del Torneo Clausura.

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Romero necesitó apenas cuatro minutos para dejar su sello en el partido. El delantero encaró y definió para poner el 1-0, adelantando rápidamente al conjunto local.

El gol le dio confianza a Boca, que mantuvo la iniciativa durante los primeros minutos. Con el paso del partido, el equipo de La Ribera amplió la ventaja y llegó al descanso con una diferencia favorable.

En el segundo tiempo volvió a aparecer el paraguayo. Romero recibió fuera del área y sacó un potente remate que terminó metiéndose en el ángulo para establecer el 3-0 y completar su doblete.

El tanto significó el segundo golpe de Romero en una noche en la que se convirtió en la principal referencia ofensiva del Xeneize.

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Central Córdoba consiguió descontar a los 90 minutos, por intermedio de Cuitiño, pero Boca ya tenía asegurada la victoria. El 3-1 final le permitió sumar tres puntos importantes y tuvo como gran protagonista al atacante paraguayo.

Dos goles, una victoria y una noche especial para Ángel Romero, que volvió a dejar su sello en La Bombonera y fue decisivo para el triunfo de Boca.

Los goles de Angel Romero

El primero

¡BOCA GOLPEÓ PRIMERO! Villa se asoció con Blanco, el lateral sacó el centro por lo bajo y Ángel Romero anotó el 1-0 del Xeneize vs. Central Córdoba en la primera chance de peligro del partido.



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El segundo