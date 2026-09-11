Fútbol Internacional
11 de septiembre de 2026 a la - 23:40

Video: Ángel Romero firma un doblete y lidera el triunfo de Boca

Ángel Rodrigo Romero Villamayor (34 años) marcó sus primeros dos goles con Boca Juniors.
Ángel Rodrigo Romero Villamayor (34 años) marcó sus primeros dos goles con Boca Juniors.015919+0000 ALEJANDRO PAGNI

El delantero paraguayo Ángel Romero fue la gran figura de Boca Juniors en la victoria 3-1 sobre Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura argentino. El atacante marcó los dos primeros goles del Xeneize en La Bombonera y fue determinante para la conquista de los tres puntos.

Por David Rolón

Ángel Romero volvió a ser protagonista con la camiseta de Boca Juniors. El paraguayo marcó un doblete en el triunfo 3-1 sobre Central Córdoba, en La Bombonera, y encabezó la victoria del conjunto xeneize por la novena fecha del Torneo Clausura.

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Romero necesitó apenas cuatro minutos para dejar su sello en el partido. El delantero encaró y definió para poner el 1-0, adelantando rápidamente al conjunto local.

El gol le dio confianza a Boca, que mantuvo la iniciativa durante los primeros minutos. Con el paso del partido, el equipo de La Ribera amplió la ventaja y llegó al descanso con una diferencia favorable.

En el segundo tiempo volvió a aparecer el paraguayo. Romero recibió fuera del área y sacó un potente remate que terminó metiéndose en el ángulo para establecer el 3-0 y completar su doblete.

El tanto significó el segundo golpe de Romero en una noche en la que se convirtió en la principal referencia ofensiva del Xeneize.

Central Córdoba consiguió descontar a los 90 minutos, por intermedio de Cuitiño, pero Boca ya tenía asegurada la victoria. El 3-1 final le permitió sumar tres puntos importantes y tuvo como gran protagonista al atacante paraguayo.

Dos goles, una victoria y una noche especial para Ángel Romero, que volvió a dejar su sello en La Bombonera y fue decisivo para el triunfo de Boca.

Los goles de Angel Romero

El primero

El segundo