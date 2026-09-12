Montaña rusa en el Bernabéu: Del éxtasis express de Mbappé y Vinícius al regreso de los fantasmas

Lo que apuntaba a ser una balsa de aceite tras un vendaval de dos minutos en la primera mitad terminó convirtiéndose en un ejercicio de suspense que volvió a despertar los recelos de un Santiago Bernabéu con la mecha muy corta. Entre la exhibición inicial y el alivio final con el sello de Kylian Mbappé, el equipo de José Mourinho evidenció que su fútbol sigue siendo un viaje sin cinturón de seguridad.

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Dos minutos de locura y tregua en la grada

El ambiente en el coliseo blanco cortaba la respiración. El eco de los silbidos tras la sufrida victoria europea ante el Inter y el tropiezo liguero frente al Betis seguían sobrevolando el césped, con Vinícius como principal diana del malestar. Consciente del polvorín, el Rayo de Beñat quiso imprimir una marcha heroica, adelantando líneas hasta la cocina blanca y regalando el espacio que tanto anhelan devoradores de metros como Mbappé y compañía.

MUY TRANQUILO: Kylian Mbappé engañó a Audero y marcó el 1-0 de Real Madrid sobre Rayo Vallecano.



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La osadía visitante duró lo que tardó en colapsar Florian Lejeune. En apenas ciento veinte segundos, el central francés dinamitó las opciones de su equipo. Primero, derribando con los tacos a un incisivo Carreras dentro del área —titular por delante de Cucurella— para que Mbappé abriera la lata desde los once metros, exorcizando fantasmas pasados. Sin apenas tiempo para respirar, un error grosero en la salida de balón de Lejeune fue interceptado por un Vinícius muy entonado en la presión; el brasileño conectó con Carreras, quien tiró una pared perfecta con el astro francés para firmar el segundo.

¡TREMENDO ERROR! Rayo Vallecano se equivocó en la salida y luego del centro de Vini, Mbappé logró asistir a Álvaro Carreras para el 2-0 de Real Madrid. ¡3° gol en el Merengue para él!



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La fiesta se desató poco después cuando Vinícius galopó por la izquierda y sirvió el tercero en bandeja para que Jude Bellingham sentenciara. El Bernabéu estalló al son del Hey Jude y coreó el nombre de su extremo, enterrando momentáneamente las tensiones en una primera media hora fantástica donde también asomó por primera vez en el once titular Diomande, el fichaje de los 125 millones, dejando destellos de lo que puede llegar a ser.

¡¡ES UNA FLECHA!! Vinicius sacó a relucir su velocidad y luego asistió a Bellingham para que el inglés firme el 3-0 de Real Madrid ante Rayo Vallecano.



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Del éxtasis al desconcierto: Vuelven los silbidos

Sin embargo, el guion dio un giro absoluto tras el descanso. El equipo de Mourinho se dejó llevar por la desidia y el juego plano, permitiendo que el Rayo reviviera. Sergio Camello aprovechó una desatención defensiva entre Camavinga y Vinícius para recortar distancias, y el meta Thibaut Courtois tuvo que emplearse a fondo con varias paradas providenciales para evitar un susto mayor.

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¡SE DURMIÓ POR COMPLETO! Vinicius Jr. se dejó anticipar y, gracias a esa presión, llegó el gol de Camello para el 1-3 de Rayo Vallecano vs. Real Madrid.



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El Bernabéu, con el pulso acelerado, pasó rápidamente de la euforia a la impaciencia, rescatando los silbidos de la grada ante la pájara general de los suyos. Tuvo que ser la calidad postrera de Arda Güler, revolucionando el tramo final, y una contra letal culminada por Mbappé en los instantes decisivos la que pusiera el definitivo 4-1 en el luminoso.

¡¡PARA CERRAR EL PARTIDO!! Kylian Mbappé se mostró solo en velocidad y definió cruzado para su doblete y el 4-1 de Real Madrid sobre Rayo Vallecano.



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Entre aplausos de reconciliación para un Vinícius sustituido por Cucurella y el alivio general, el Real Madrid sumó tres puntos necesarios pero dejó una lectura preocupante. El proyecto en reconstrucción de Mourinho gana, pero su relación con la grada continúa oscilando peligrosamente entre el idilio y la exigencia implacable de Chamartín.

Ficha técnica:

Real Madrid (4): Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Carreras; Valverde (Camavinga, min. 46) , Bernardo Silva (Tchouaméni, min. 69) ; Diomande (Güler, min. 72) , Bellingham, Vinícius (Cucurella, min. 89) ; y Mbappé.

Rayo Vallecano (1): Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Unai López (Sadick, min. 75) , Gnangoro (Valentín, min. 67) ; Tsitaishvili, Pedro Díaz (Belaid, min. 67) , Álvaro García; y Camello (Alemao, min. 75).

Goles: 1-0, min. 14: Mbappé, de penalti; 2-0, min. 16: Carreras; 3-0, min. 34: Bellingham; 3-1, min. 51: Camello; 4-1, min. 90: Mbappé. Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán) . Mostró tarjeta amarilla a Pathé Ciss (76).

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante unos 75.000 espectadores.