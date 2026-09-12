Philippe Coutinho refuerza al Santos con guiño de Neymar incluido

La noticia fue ratificada por el propio técnico del equipo, Cuca, en declaraciones a TV Globo: “Hoy entrenó con nosotros y participó en la charla que grabamos en vídeo antes de los entrenamientos. Ya se está integrando y adaptando al grupo. Va a ayudarnos y nosotros vamos a ayudarlo”, señaló el estratega en la previa del duelo ante el Cruzeiro por el Campeonato Brasileño.

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Coutinho llega en condición de agente libre tras haber rescindido su vínculo con el Vasco da Gama el pasado mes de febrero, medio en medio de fuertes cuestionamientos de la hinchada por su rendimiento. Desde entonces, el jugador acumulaba siete meses de inactividad futbolística.

Philippe Coutinho segue trabalhando fisicamente aqui no CT ! pic.twitter.com/ogPziL9Rps — Wander Gonçalves (@WanderSFC) September 12, 2026

La llegada del exjugador de la Canarinha no pasó desapercibida para la gran figura del equipo. A través de sus redes sociales, Neymar le dio una calurosa bienvenida: “Hermano, estamos muy felices de que estés aquí. Nuestro elenco y nuestra afición va a abrazarte para que seas feliz. Bienvenido al Santos”.

Una constelación de figuras y un empuje financiero clave

El arribo de Coutinho corona un mercado de fichajes ambicioso para el histórico “Club de Pelé”, que también ha sumado a sus filas a nombres de peso como Arthur Melo (también ex-Barça), el lateral Rodinei, el extremo Everton ‘Cebolinha’ y el mediapunta Lima.

Esta metamorfosis económica en el vestuario albinegro fue posible gracias a que la institución saldó un Transfer Ban impuesto por la FIFA, correspondiente a una deuda de unos 12 millones de reales (aproximadamente 2,3 millones de dólares) con el AS Mónaco. El pago se concretó gracias a la inyección de recursos por parte de NR Sports, la empresa familiar de Neymar, a cambio de contraprestaciones comerciales.

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Neymar Jr recebendo com abraços o Philippe Coutinho no Santos 🤍🖤 pic.twitter.com/mKmCFI2LPi — Neymar Jr (@neymarpc) September 12, 2026

El panorama deportivo: urgencia de ataque y una baja sensible

En lo futbolístico, el Santos respira con alivio tras haber dejado atrás los fantasmas de la zona de descenso en el Brasileirao y mantiene viva la ilusión continental al imponerse por 2-0 al Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Coutinho llega para potenciar una ofensiva de lujo donde ya militan figuras como Gabigol y el propio Neymar. No obstante, el exjugador del PSG y Barcelona encendió las alarmas recientemente al sufrir una nueva lesión muscular que lo mantendrá en la enfermería por un periodo aproximado de dos meses.

Con este movimiento, Coutinho busca pasar la página de su amarga etapa en el Vasco da Gama —club al que retornó a mediados de 2024 procedente del Aston Villa— y relanzar su carrera en un Santos decidido a pelear en todos los frentes.