Corberán: "Me despido de una historia y de un sentimiento"

"Sólo tengo palabras de gratitud por todo lo que he vivido en estos 629 días al frente del Valencia CF. No es un adiós cualquiera. Me despido de una historia y de un sentimiento", señaló.

El técnico valenciano quiso agradecer en primer lugar a la afición "el mayor patrimonio que tiene y siempre tendrá el club" porque aseguró que "siempre ha estado de nuestro lado y, aunque las cosas a veces no salieron, su exigencia nos obligaba a superarnos por ser mejores cada día. Vuestra pasión, exigencia y sentimiento es algo que nunca olvidaré".

Corberán también puso en valor a toda su plantilla y quiso agradecerles "vuestro esfuerzo, profesionalidad y trabajo diario. Hemos vivido juntos momentos difíciles, pero siempre he valorado vuestra ganas de mejorar y de defender el escudo del Valencia".

También quiso dar las gracias "a todos los empleados del club" y a la propiedad, "encabezada por el presidente Kiat Lim, por haber confiado en mí en este proyecto y darme la oportunidad de entrenar al equipo de mi tierra".

Después de 72 partidos dirigido al Valencia, Corberán aseguró que "me quedo con todos los buenos momentos vividos. He intentado dar siempre lo mejor de mí y sólo puedo desearle al Valencia CF la mejor de las suertes tanto en el presente como en el futuro. Mi corazón siempre estará en este club. El Valencia siempre estará en mi vida", se despidió.