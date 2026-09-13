Julián Alvarez, baja ante la Real Sociedad por una sobrecarga muscular

El atacante se retiró del entrenamiento de este sábado en el tramo final al sentir unas molestias físicas, por lo que se suma a las ausencias para Anoeta de Pablo Barrios y Alexander Sorloth, por sendas lesiones musculares.

“Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró de la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy”, comunicó este domingo el club, antes de partir la expedición hasta San Sebastián (norte), donde juega esta noche en partido correspondiente a la quinta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Su puesto en la alineación titular en Anoeta será suplido previsiblemente por Jonathan David, su recambio natural en la delantera del conjunto rojiblanco, según las pruebas del técnico argentino, aunque también podría apostar en ataque por la combinación compuesta por Kang in Lee, Álex Baena y Ademola Lookman, como ha hecho en el inicio de este ejercicio, en los partidos contra el Sevilla y el Athletic Club, cuando no tenía a ningún delantero natural disponible para ser titular.

Al tratarse sólo de una sobrecarga, el atacante, que el pasado miércoles ante el Liverpool jugó su primer partido de inicio y completo esta campaña, es duda por ahora para el encuentro del próximo miércoles contra Osasuna en el estadio Metropolitano, de la capital española, dependiendo de su evolución de las molestias y del riesgo de lesión que pueda conllevar la sobrecarga.

Si no está listo ante el conjunto navarro, sí lo estaría para el derbi frente al Real Madrid del domingo que viene en el campo rojiblanco, en el que también son duda tanto Barrios, por una lesión miofascial de “bajo grado” sufrida el pasado miércoles ante el Liverpool en la Liga de Campeones, como Sorloth, que se ha perdido los cinco encuentros de este curso, seis con el de este domingo, por una lesión muscular.

Son las tres ausencias en la convocatoria para este domingo de Diego Simeone, que desplaza 23 jugadores hasta San Sebastián, todos los disponibles del primer equipo más el defensa Jorge Domínguez y el centrocampista Jorge Castillo, ambos con ficha de las categorías inferiores.

La lista está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Cristian ‘Cuti’ Romero, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez y Jorge Domínguez; los medios Koke Resurrección, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso, Kang in Lee, Álex Baena, Rodrigo Mendoza, Jorge Castillo y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Ademola Lookman y el delantero Jonathan David.