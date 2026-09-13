Fútbol Internacional
13 de septiembre de 2026 a la - 13:13

Leipzig corrige el rumbo con goleada al Hamburgo

El Leipzig se reencontró con la victoria en la Bundesliga.
El Leipzig se reencontró con la victoria en la Bundesliga.Leipzig

Tras dos derrotas consecutivas en Liga y en Champions, el Leipzig, dirigido por el argentino Martín Demichelis, enderezó el rumbo este domingo en la tercera fecha de la Bundesliga, imponiéndose ante el Hamburgo por 5-0.

Por ABC Color

Con seis puntos en su casillero, el Leipzig, que no tuvo inconvenientes para golear 5-0 al Hamburgo, se coloca a tres del dúo de cabeza formado por Friburgo y Borussia Dortmund, únicos equipos que han ganado sus tres primeros partidos del campeonato, a la espera del último encuentro del domingo entre el Elversberg (6º) y el Bayern Múnich (4º).

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El Leipzig dejó sentenciado el duelo en la primera parte, con tantos de Tidiam Gomis (17’) y Antonio Gomis (28’). En los últimos veinte minutos, los jugadores de Martín Demichelis añadieron tres goles más por mediación de Willy Orban (72’), Christopher Nkunku (74’) y Rómulo (77’).

El Leipzig venía de encadenar derrotas fuera de casa en Bremen ante el Werder (3-1) en Bundesliga y en Como (4-1) en Liga de Campeones.

Para el Hamburgo fue un nueva decepción en un inicio de Bundesliga catastrófico con tres derrotas, ningún gol marcado y 12 encajados.