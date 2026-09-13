Leipzig corrige el rumbo con goleada al Hamburgo

Con seis puntos en su casillero, el Leipzig, que no tuvo inconvenientes para golear 5-0 al Hamburgo, se coloca a tres del dúo de cabeza formado por Friburgo y Borussia Dortmund, únicos equipos que han ganado sus tres primeros partidos del campeonato, a la espera del último encuentro del domingo entre el Elversberg (6º) y el Bayern Múnich (4º).

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El Leipzig dejó sentenciado el duelo en la primera parte, con tantos de Tidiam Gomis (17’) y Antonio Gomis (28’). En los últimos veinte minutos, los jugadores de Martín Demichelis añadieron tres goles más por mediación de Willy Orban (72’), Christopher Nkunku (74’) y Rómulo (77’).

El Leipzig venía de encadenar derrotas fuera de casa en Bremen ante el Werder (3-1) en Bundesliga y en Como (4-1) en Liga de Campeones.

Para el Hamburgo fue un nueva decepción en un inicio de Bundesliga catastrófico con tres derrotas, ningún gol marcado y 12 encajados.