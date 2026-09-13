Nacional vence 2-0 a Águilas en un partido antecedido por la presentación oficial de James

El primer tanto llegó al minuto 68 luego de que el veterano Edwin Cardona convirtiera desde el punto penal al ejecutar el cobro, y sobre el final, al minuto 83, Ian Poveda se encargó de sellar el triunfo tras una anotación que nació de un pase largo del argentino Elías Cabrera desde el área verdolaga.

El resultado deja a Nacional ubicado en la cuarta posición de la clasificación con 15 puntos, a cinco del líder América, aunque con dos partidos menos en su calendario.

Previo al encuentro, el club antioqueño presentó a James Rodríguez como nuevo jugador del equipo, que salió al campo de la mano de sus hijos Salomé y Samuel, en medio de la ovación de miles de hinchas del club que llegaron este domingo al Atanasio.

El también capitán de la selección colombiana, que no debutó este domingo, compartió un abrazo con David Ospina, quien tuvo un papel especial en la jornada por el homenaje que recibió del club tras su etapa como portero del equipo.

Posteriormente, James recibió la camiseta que utilizará en el club y llevará el número 23, una elección que está relacionada con la imposibilidad de modificar la numeración del plantel durante el campeonato.

"De corazón, muchas gracias, espero que podamos tener muchas alegrías juntos y sobre todo muchos títulos. Porque este es un club muy ganador y yo también lo soy", dijo James.

En otros juegos de la fecha diez, Jaguares y Fortaleza empataron a dos tantos el viernes, ese mismo día Santa Fe venció 1-0 al Tolima.

El sábado, Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros, mientras que Boyacá Chicó superó 2-1 al Deportivo Independiente Medellín y Alianza profundizó la crisis del Junior que sigue sin ganar, y lo superó 1-0.

Este domingo, además del juego Nacional-Águilas, Deportivo Pereira cayó 1-3 frente al Bucaramanga y más tarde Once Caldas recibe al Deportivo Cali, mientras que Cúcuta hará lo propio frente a Millonarios.

La fecha cerrará este lunes con el juego del líder América de Cali que recibe en el Pascual Guerrero al Deportivo Pasto.