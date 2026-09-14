El Atlético se entrena con las bajas de Julián Alvarez, Barrios y Sorloth

El atacante argentino sufre una sobrecarga muscular, por lo que no se ejercitó con el grupo y es duda para el partido de este miércoles contra Osasuna, mientras que Pablo Barrios, con una lesión miofascial de bajo grado, y Alexander Sorloth, fuera del último mes de competición por una dolencia muscular, seguirán fuera de este partido.

A la espera de la evolución de Julián Alvarez, ya a falta de un único entrenamiento más este martes para preparar el choque de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, Sorloth y Barrios también son duda para el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid en el Metropolitano.

Julián Alvarez y Barrios ya fueron baja el domingo ante la Real Sociedad, igual que Sorloth, quien aún no ha estado disponible en este curso por la lesión muscular sufrida en la pretemporada.