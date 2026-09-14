Fútbol Internacional
14 de septiembre de 2026 a la - 15:15

El Atlético se entrena con las bajas de Julián Alvarez, Barrios y Sorloth

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Majadahonda (Madrid), 14 sep (EFE).- El Atlético de Madrid retomó este lunes los entrenamientos, tras el triunfo por 0-3 de este domingo ante la Real Sociedad y con la mirada ya en el encuentro de este miércoles ante Osasuna, sin Julián Alvarez, Pablo Barrios y Alexander Sorloth, lesionados.

Por EFE
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El atacante argentino sufre una sobrecarga muscular, por lo que no se ejercitó con el grupo y es duda para el partido de este miércoles contra Osasuna, mientras que Pablo Barrios, con una lesión miofascial de bajo grado, y Alexander Sorloth, fuera del último mes de competición por una dolencia muscular, seguirán fuera de este partido.

A la espera de la evolución de Julián Alvarez, ya a falta de un único entrenamiento más este martes para preparar el choque de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, Sorloth y Barrios también son duda para el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid en el Metropolitano.

Julián Alvarez y Barrios ya fueron baja el domingo ante la Real Sociedad, igual que Sorloth, quien aún no ha estado disponible en este curso por la lesión muscular sufrida en la pretemporada.