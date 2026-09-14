Flamengo recupera el liderato del Brasileirão con agónica victoria

El duelo celebrado en el estadio Maracaná entre los dos clubes más populares de Brasil, Flamengo y Corinthians, que podrían verse las caras en semifinales de la Copa Libertadores, estuvo descafeinado precisamente por los cuartos de final del torneo continental.

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Con la victoria por 2-1, el Flamengo llega a los 57 puntos, uno más que el Verdão, Palmeiras. El Corinthians, en tanto, sufrió su quinta derrota seguida en la liga y es 13º con 32 puntos, apenas cuatro más que la zona de descenso.

“Como siempre digo, estoy aquí para servir al Flamengo, independientemente de si juego o no. Hay que estar a la altura de esta camiseta, dar las gracias al equipo por su entrega, por el partido que hemos hecho y por la victoria”, declaró Bruno Henrique, el autor del tanto del triunfo.

El Corinthians optó por salir con un once totalmente reserva pensando en su compromiso de vuelta de cuartos de final el miércoles ante Estudiantes de la Plata, con el que empató 1-1 en la ida. El portero Hugo Souza fue el único titular que jugó desde el primer minuto en el Maracaná.

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El “Fla” salió con fuerza máxima a recuperar el liderato a pesar de tener el jueves su partido de cuartos de la Libertadores ante Independiente del Valle ecuatoriano, al que ganó 2-0 en Quito en la ida. Pese a ello, tuvo muchas dificultades para crear peligro en ofensiva.

No fue hasta la segunda mitad que el “Fla” se adelantó en el marcador, cuando Lucas Paquetá aprovechó un rechazo tras un córner y abrió la cuenta en el minuto 48.

El Corinthians no se rindió y empató con un tanto del joven Gui Negão en el 78’. En el 89, un centro desde la izquierda del argentino Joaquín Freitas lo remató de cabeza el veterano Bruno Henrique para darle la victoria y el liderato al Flamengo.

Hugo Souza dijo que se iban “tristes por la derrota, porque empatamos el partido y empezamos a jugar un poco mejor. Son cosas que pasan. Ahora hay que levantar la cabeza. El miércoles tenemos un partido muy importante, que va a decidir muchas cosas para lo que viene”.

Paridad en Mirassol

También este domingo, Mirassol y Vitória empataron 2-2 en un partido marcado por dos graves errores del portero local, Alex Muralha, en los primeros doce minutos.

René, muy atento, aprovechó los dos regalos para adelantar al Vitória, aunque Santos, en el minuto 68, y Edson Carioca, en el 90’, salvaron un punto para los locales.

Con el empate, el Mirassol llega a las 29 unidades, una más que la zona de descenso, mientras que el Vitória es 12º con 33 puntos, cinco más que la zona roja.

La 27ª fecha de la liga brasileña se completará este lunes, con el partido entre el Bahía y el Remo en Salvador (nordeste), a las 20:00.