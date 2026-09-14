Video: Marabel anota para Sarmiento, que desperdicia la chance de liderar

Junior Marabel, al minuto 32, ejecutó un penal, el portero uruguayo del Belgrano, Thiago Cardozo, lo tapó, pero dio un rebote largo que el guaraní tomó para mandar a la red y abrir el marcador para Sarmiento.
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Y cuando el Verde de Junín festejaba una trabajosa victoria, en tiempo añadido, en un penal sancionado a instancias del VAR, Lucas Passerini (99’) remató y señaló la igualdad.
Argentinos Juniors tiene 18 puntos, mientras que Sarmiento llegó a 16 en el torneo Clausura, con una campaña que comprende cinco victorias, un empate y tres derrotas.
Marabel, centroatacante de 28 años, surgido profesionalmente en Deportivo Capiatá, lleva 12 anotaciones en 27 juegos con el Verde de Junín, al que se acopló a principios de temporada luego de militar en el Palestino de Chile.