Roma y Como no fallan para mandar en la Serie A italiana

Tras cuatro rondas del Calcio, Roma es por ahora el único equipo que ha hecho pleno, con cuatro victorias (12 puntos). Su triunfo sobre el Torino fue por 2-0.

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El Inter, que también ha ganado sus tres primeros partidos, puede darle alcance en caso de triunfo como local este lunes frente a Udinese.

El Como, equipo revelación de la temporada pasada y que arrasó al RB Leipzig por 4-1 en su bautizo en la Liga de Campeones de Europa, suma 10 unidades y estará en cualquier caso en el podio después de esta jornada.

Los romanos, que no empezaban un campeonato con cuatro victorias consecutivas desde 2014, dominaron al Torino y marcaron poco antes del descanso por medio de Donyell Malen.

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El internacional neerlandés anotó en el minuto 40 un gol lleno de rabia, tras chocar con un defensa y con el guardameta rival y beneficiarse de un rebote favorable.

Pero los hombres de Gian Piero Gasperini no supieron sentenciar el partido y el Torino peleó hasta el final, antes de encajar el gol de la tranquilidad en el tiempo añadido, firmado por Niccolo Pisilli (93’).

En Como, el partido fue mucho más de sentido único, ya que el Parma rara vez logró hacerse con el control del balón. El 2-1 fue un buen maquillaje para los visitantes, que podrían haber sido castigados con mucha más dureza.

El español Jacobo Ramón abrió el marcador (23’) al rematar con la punta del pie un balón en profundidad del argentino Nico Paz.

Ya en la recta final el defensa brasileño Kaiki hizo el segundo (83’), al mandar al fondo de la red un balón mal despejado por la defensa de Parma.

El equipo visitante salvó el honor al final del tiempo añadido por medio del argentino José David Romero (92’).