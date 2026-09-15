El argentino Osorio debuta como titular ante un Madrid en el que repite Diomande

El técnico argentino del Elche, Martín Anselmi, ha realizado tres cambios con respecto al choque ante el Athletic y ha formado su equipo inicial con Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Germán Valera, Martim Neto y Osorio.
El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, que ha realizado cinco variaciones con respecto a la última jornada, ha apostado por Courtois, Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Valverde, Güler; Diomande, Mbappé y Vinicius Jr.