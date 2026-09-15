Fútbol Internacional
15 de septiembre de 2026 a la - 15:40

El argentino Osorio debuta como titular ante un Madrid en el que repite Diomande

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Elche (España), 15 sep (EFE).- El delantero argentino Abiel Osorio, que debuta como titular, es la gran novedad del Elche para el duelo de LaLiga española ante un Real Madrid con numerosos cambios y en el que repite como titular el marfileño Yan Diomande.

Por EFE
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El técnico argentino del Elche, Martín Anselmi, ha realizado tres cambios con respecto al choque ante el Athletic y ha formado su equipo inicial con Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Germán Valera, Martim Neto y Osorio.

El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, que ha realizado cinco variaciones con respecto a la última jornada, ha apostado por Courtois, Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Valverde, Güler; Diomande, Mbappé y Vinicius Jr.