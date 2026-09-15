El Barça quiere su séptima victoria para hacer historia

El líder de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), con un balance de 21 goles a favor y cuatro en contra, igualó en el Ciutat de València (2-4) el mejor inicio del campeonato, con seis triunfos, algo que solo había logrado en las temporadas 1929-1930, 1960-1961 y 2018-2019.

Ni el equipo de James Bellamy hace más de 90 años, ni el de Ljubiša Broćić en los años 60, ni el de Ernesto Valverde hace siete temporadas lograron encadenar siete victorias, algo que sí puede conseguir el conjunto de Hansi Flick si supera al equipo cántabro en el Spotify Camp Nou.

Un hito que, si se analiza el juego del conjunto barcelonista en los primeros seis partidos oficiales del curso, parece factible.

Y es que el Barça 3.0 de Flick ha arrancado como un vendaval, siendo poderoso en ataque -suma una media de 4,3 tantos por partido- y fiable en defensa, pues el guardameta Joan Garcia sólo ha encajado cinco tantos en los seis primeros partidos oficiales.

La columna vertebral del equipo azulgrana en este inicio de temporada parece clara: Pau Cubarsí lidera el eje defensivo; Rodrigo Hernández 'Rodri' y Pedro González 'Pedri' dirigen la sala de máquinas; y Raphael Dias Raphinha y Lamine Yamal, ambos con seis goles en LaLiga, son letales en el área.

Pese a la exigencia del calendario, no se prevén muchas rotaciones en la alineación de Flick. El lateral Joao Cancelo podría tener una oportunidad en el lugar del canterano Xavi Espart, mientras que Karim Adeyemi, autor del cuarto tanto ante el Levante, pugna con Anthony Gordon por un puesto en el extremo izquierdo.

Tras catorce temporadas alejado de Primera División, el Racing vuelve a medirse al Barça en LaLiga. La única victoria del conjunto santanderino en el Camp Nou se remonta a 1983 (0-2) y los precedentes en los duelos directos entre ambos equipos son favorables al Barcelona, que la temporada pasada ya se impuso (0-2) al Racing en El Sardinero en los octavos de final de la Copa del Rey.

Mañana, los cántabros saltarán al Camp Nou con siete puntos de los 15 disputados tras su victoria frente al Deportivo Alavés (2-1), en el que es el segundo mejor arranque de su historia en LaLiga EA Sports.

Ese buen inicio se ha cimentado en los Campos de Sport de El Sardinero, donde ha sumado sus siete puntos, con dos victorias y un empate. Lejos de casa todavía no ha puntuado tras caer en sus dos desplazamientos.

Los de José Alberto López no podrán contar con Andrés Martín, que sigue recuperándose del esguince en la rodilla derecha, ni el guardameta Simon Eriksson, baja por una tendinopatía en el hombro derecho.

El protagonista en ataque es el delantero marroquí Yassir Zabiri, que se encuentra en estado de gracia con cinco goles en sus cinco primeros partidos con la elástica racinguista.

Es probable que José Alberto López introduzca cambios en el once ante el Barcelona por la acumulación de tres partidos en una semana, con Pedro Felipe como una de las alternativas que podría manejar el técnico en el centro de la defensa.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Adeyemi; Raphinha.

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Pedro, Belocian, Salinas; Pablo García, Iván Martín, Canales, Prati, Íñigo Vicente; y Zabiri.

Árbitro: José Luis Munuera (C. Andaluz)