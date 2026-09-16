Compró celulares por casi G. 250 millones y se encontró con el local cerrado en Ciudad del Este

El nuevo caso de estafa ocurrió en el local comercial denominado “Me Axis”, situado en el interior de la Galería Jebai Center, en la zona céntrica de esta capital departamental.

Según el reporte policial, la denuncia fue presentada por Douglas Reinaldo Silva Gabi (43), quien manifestó que el sábado pasado compró 30 iPhone 17 Pro Max por un monto total de 208.832 reales (unos G. 240 millones al cambio actual).

El denunciante explicó que realizó el pago mediante el sistema PIX, a través de tres operaciones. Sin embargo, al presentarse posteriormente en el local comercial denominado “Me Axis”, encontró el establecimiento cerrado.

Ante la situación, personal policial del servicio externo acudió al lugar con el denunciante y constató que efectivamente el local se encontraba cerrado.

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El caso fue comunicado al fiscal de turno, Gabriel Segovia, quien adelantó que solicitará informes a la administración del edificio con el objetivo de identificar a las personas que estarían involucradas en el supuesto hecho de estafa.