Flamengo y Paolo Guerrero ponen fin a ocho años de disputa judicial por 388.674 dólares

El acuerdo fue comunicado a la Justicia de Río de Janeiro mediante una petición presentada el lunes por los abogados del Flamengo, Michel Asseff Filho y André Oliveira de Meira Ribeiro, según confirmaron fuentes judiciales este martes.

Flamengo comunicó al Tribunal Regional de Justicia de Río de Janeiro que desistió de las dos denuncias contra el máximo goleador de la selección peruana, pero los términos económicos del pacto alcanzado por ambas partes no fueron divulgados.

La primera demanda contemplaba una indemnización de 200.000 reales (38.867 dólares) por daños morales contra Guerrero y la Federación Peruana de Fútbol, ya que el club carioca sostenía que la situación había perjudicado su imagen y sus intereses comerciales.

En el segundo proceso, el Flamengo exigía al delantero el reembolso de 1,8 millones de reales (349.807 dólares), correspondientes a los gastos y perjuicios que, según el club, ocasionó su ausencia durante los 120 días de suspensión por dopaje.

Guerrero dio positivo por un metabolito de cocaína en 2017, tras consumir un té que, según su defensa, estaba contaminado. El jugador siempre sostuvo que la sustancia prohibida fue ingerida por indicación de una nutricionista contratada por la selección peruana.

La Corte Arbitral del Deporte (CAS) le impuso inicialmente una suspensión de 14 meses, aunque un efecto suspensivo le permitió regresar a los terrenos de juego.

El Flamengo sufrió derrotas en distintas instancias judiciales durante los litigios y llegó a ser condenado a pagar honorarios de abogados equivalentes al 10 % del valor de una de las causas, unos 180.000 reales (unos 34.980 dólares).

En agosto pasado, Guerrero alegó ante la Justicia que el club pretendía "vengarse" de él por su frustración al no conseguir renovar su contrato antes de su fichaje por el Internacional en 2018.

Guerrero, de 42 años, continúa en activo y juega actualmente en el Alianza Lima. Es el máximo goleador histórico de la selección peruana, con 41 tantos.

Su trayectoria en Brasil comenzó en el Corinthians, con el que conquistó el Mundial de Clubes de la FIFA en 2012 y se convirtió en una de las figuras del fútbol sudamericano. Posteriormente defendió al Flamengo, al Internacional y al Avaí.

Con el conjunto de Río de Janeiro disputó 115 partidos, marcó 43 goles y conquistó el Campeonato Carioca de 2017.

En el Internacional, entre 2018 y 2021, anotó 32 tantos en 72 encuentros, aunque no consiguió títulos.