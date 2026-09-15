Giráldez avisa de la peligrosidad del Omonia en las transiciones

“Hemos visto muchos partidos de ellos, sabemos que tienen mucha capacidad para hacer daño, con una gran capacidad de atacar los espacios tanto en transición como en el juego posicional. Es un equipo muy ordenado, vamos a tener que estar a nuestro mejor nivel y muy concentrados para evitar esas transiciones en espacios abiertos porque ellos ahí se manejan muy bien. Al terminar el partido veremos quién era mejor de los dos equipos, ojalá podamos ser nosotros”, declaró en rueda de prensa.

El técnico gallego dijo que el tiempo de recuperación ha sido “muy corto” porque solo han tenido una sesión de entrenamiento para preparar el debut europeo tras jugar el pasado domingo ante el Málaga, pero él ve a sus jugadores “con una ilusión tremenda” por iniciar esta nueva andadura en la competición continental.

“Creo que vamos a tener al equipo en buen estado para jugar, la cabeza en ese aspecto nos puede dar lo que nos falte en las piernas”, apuntó Giráldez, quien reveló que Borja Iglesias, Jones El-Abdellaoui y Aleix Febas llegan “muy justitos” para jugar este partido.

El técnico ve “demasiadas similitudes” en cuanto a los resultados entre el inicio del presente curso liguero, en el que solo han sumado cuatro puntos en seis jornadas, y el de la pasada temporada, pero él está “tranquilo” con la evolución del equipo pese a que no todavía no están al nivel que el quisiera.

“Hemos visto un poquito menos de puerta que el año pasado, pero también hemos encajado menos. La nota positiva es que hemos hecho dos porterías a cero, algo que el año pasado no habíamos conseguido. Además, el año pasado de los seis partidos iniciales solo en tres hemos sido mejores que los rivales, este año creo que, en cuatro o incluso cinco, hemos tenido opciones de ganar los partidos”, expuso.