Simeone confirma la baja por lesión de Julián Alvarez ante Osasuna

Simeone confirma la baja por lesión de Julián Alvarez ante Osasuna

Madrid, 15 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este martes la baja por una sobrecarga muscular del delantero Julián Alvarez para el partido de este miércoles ante Osasuna, por lo que se perderá su segundo encuentro consecutivo, tras su ausencia del pasado domingo contra la Real Sociedad por el mismo motivo.