Simeone confirma la baja por lesión de Julián Alvarez ante Osasuna

“Por lo que hemos hablado este martes con los médicos, todavía sigue en proceso de recuperación y este miércoles no nos va a acompañar”, explicó el técnico argentino cuando fue preguntado por el atacante, que se retiró de la sesión del pasado sábado por unas molestias musculares.
Las pruebas revelaron una sobrecarga. No jugó el pasado domingo ante la Real Sociedad en Anoeta ni lo hará este miércoles ante Osasuna, mientras es duda para el duelo del domingo que viene ante el Real Madrid en el estadio Metropolitano.
Entre su incorporación del pasado 10 de agosto a la pretemporada, por la final del Mundial 2026; una indisposición y su sobrecarga actual, el delantero, esencial en el esquema de Diego Simeone, sólo ha podido disputar tres de los seis partidos oficiales disputados hasta ahora, uno de ellos como titular, el pasado miércoles en Liverpool.