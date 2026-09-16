Atlético Mineiro remonta, elimina a Santos en penales y espera en semis a City o Cienciano

El equipo de Eduardo Domínguez se impuso en Belo Horizonte por 4-2 en el partido de vuelta de los cuartos de final y con la serie empatada en 4-4 ambos equipos brasileños llevaron la decisión a una serie desde los 11 metros, que ganó el equipo minero por 3-1.

Ahora, el club de Belo Horizonte buscará su billete a la final con el vencedor del partido entre el Montevideo City Torque uruguayo y el Cienciano peruano, que se disputa este jueves.

Reiner Jesus abrió el marcador para los locales en la caldeada atmósfera de la Arena MRV de Belo Horizonte y su compañero Bernard igualó el marcador global antes de los 20 minutos.

Sin embargo, uno de los suyos, Lyanco, despejó mal un tiro libre de Benjamín Rollheiser y anotó el primero para la visita; luego Gabriel 'Gabigol' Barbosa acabó por anotar el segundo a los 72 minutos.

Ya en tiempo añadido, Tomás Cuello igualó el marcador global y habilitó los penales.

Delfim, arquero suplente de Everson, se vistió de héroe y atajó tres rematesque colocaron a su equipo en semis.

El árbitro pitó y, con la pesada carga del 2-0 de la ida a cuestas, el Mineiro no le dio ni tiempo de acomodarse al Santos. El primer gol llegó a los 17 segundos, a pies de Bernard.

A partir de allí, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez olió sangre e igualó el marcador global antes de que se cumplan los primeros 20 minutos. Fred se deshizo de su marca y metió un centro raso para que Reinier Jesus disparase directo al ángulo.

A los 27 minutos, no fue la primera aproximación clara del equipo visitante la que volvió a posicionar al Santos al frente del duelo, sino un mal movimiento de la defensa local.

Un tiro libre de Benjamín Rollheiser al corazón del área, que Lyanco, en su afán por despejar, empujó el balón hacia su propia portería.

Sin embargo, el golpe en contra no amedrentó al Galo, que mantuvo su planteo asfixiante y anuló por completo las transiciones del Santos. La recompensa llegó a los 40 minutos: Reinier entró al área libre de marca y estampó su doblete.

Santos, aunque agazapado y sufriendo el asedio, esperaba su momento para asestar un golpe. Ese momento llegó a pies de 'Gabigol' a los 72 minutos, que solo colocó el balón entre los tres palos.

A dos minutos del final, Tomás Cuello empató el marcador global con una pelota que entró en el borde derecho del arco.

'Gabigol' fue el encargado de abrir la tanda de penales, pero su tiro fue demasiado débil y cayó sin dificultad a las manos del arquero.

Delfim hizo los deberes y atajó dos tantos más: el de Schmidt y el de Arthur.

De los locales, tres tiros acabaron en buen puerto, y solo el de Fred cayó en manos de Brazão.

Con ello, el Mineiro avanzó a su segunda final de Sudamericana, tras haber llegado a final el año pasado y caer frente a Lanús por penales.

4. Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco (m.80, Gustavo Scarpa), Lyanco (m.80, Thiago Borbas), Vitão, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon (m.70, Natanael), Fred; Bernard (m.69, Igor Gomes), Tomás Cuello, Reinier Jesus (int: Cassierra).

2. Santos: Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres (int: Lucas Veríssimo), Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique (int: Arthur Melo), Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser (m.79, Oliva); Rony (m.85, João Ananias), Gabigol.

Goles: 1-0, m.1: Bernard. 2-0, m.20: Reinier Jesus. 2-1, m.29: Lyanco, en meta propia. 3-1, m.41: Reinier Jesus. 3-2, m.72: Gabigol. 4-2, m.92: Cuello.

Tanda de penaltis: 0-0: Gabigol, ataja Delfim. 1-0: Scarpa, gol. 1-0: Schmidt, ataja Delfim. 2-0: Igor Gomes, gol. 2-1: Bontempo, gol. 2-1: Fred, ataja Brazão. 2-1: Arthur, ataja Delfim. 3-1: Borbas, gol.

Árbitro: el argentino Facundo Tello amonestó a Rodinei y Luan Peres.

Incidencias: partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Arena MRV, en la ciudad brasileña de Belo Horizonte.