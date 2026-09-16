El Benfica asalta San Siro y derrota a Milán en duelo de grandes de Europa League

El Benfica hace historia en San Siro

El conjunto dirigido por Marco Silva estiró su impecable arranque de curso y firmó su octava victoria consecutiva en todas las competiciones. Las Águilas superaron con autoridad al Milan en el Giuseppe Meazza, un territorio donde jamás habían ganado de forma oficial.

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El belga Dodi Lukebakio abrió el camino de la victoria al cuarto de hora de juego, y el polaco Jakub Kaminski sentenció la contienda nada más arrancar la segunda mitad. Por su parte, el cuadro rossonero —que afrontaba el choque invicto y dejó a Luka Modric inédito en el banquillo— encajó su primera derrota de la temporada.

Victorias solventes de Leverkusen, Olympiacos y Lyon

En Alemania, el Bayer Leverkusen del técnico español Carles Martínez hizo los deberes en el Bay Arena frente al Celje esloveno (2-0). Un autogol de Svit Seslar encarriló el choque en el minuto 15, y el argentino Facundo Medina rubricó el triunfo en el tramo final.

Especialmente agónica fue la puesta de largo europea de Imanol Alguacil al frente del Olympiacos. El estratega español, que asumió las riendas del club ateniense hace apenas una semana, supo sufrir en el Georgios Karaiskakis para remontar ante el Jagiellonia polaco (2-1). Tras el tanto inicial visitante de Kajetan Szmyt, el mexicano Armando González igualó antes del descanso y el ucraniano Roman Yaremchuk desató la locura griega con el tanto de la victoria.

En otros frentes de la noche europea, el Lyon de Paulo Fonseca asaltó el Lotto Park de Bruselas superando al Anderlecht (1-2) gracias a los goles tempraneros de Noah Nartey y Keito Nakamura, mientras que el Sunderland hizo valer el factor local en el Stadium of Light para doblegar al AZ Alkmaar (1-0) con una pena máxima transformada por el francés Enzo Le Fee.

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Goleada del Sparta Praga y empates sin goles

La nota más contundente de la jornada la firmó el Sparta Praga, que vapuleó a domicilio al Ararat armenio (1-4) impulsado por un doblete del noruego Tobias Guddal y las dianas del colombiano Jhon Mercado y Patrik Vydra.

Por el contrario, la jornada europea dejó dos únicos empates sin goles (0-0): el pulso disputado en Bucarest entre el Hapoel Beer Sheva y el Dinamo Zagreb, y el duelo celebrado en tierras austriacas entre el Sturm Graz y el Stade Rennes.