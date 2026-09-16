El Bolonia destituye a Tedesco y nombra a Palladino tras un mal arranque liguero

"El Bologna FC 1909 comunica que ha destituido a Domenico Tedesco de su cargo de entrenador del primer equipo, a quien se le agradece sinceramente el trabajo realizado con profesionalidad y competencia. El club le desea a él y a sus colaboradores mucha suerte en su carrera profesional", señaló la entidad en un comunicado oficial.

El conjunto 'rossoblù' arrancó la temporada cayendo derrotado en casa por 0-1 ante la Lazio y encajó otras dos derrotas por la mínima en sus visitas al Atalanta y al Nápoles, sumando su único punto en el empate frente al Sassuolo como local.

Estos resultados sitúan al Bolonia en la decimosexta posición de la clasificación.

Como sustituto, la directiva anunció al italiano Raffaele Palladino, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y que dirigirá su primer entrenamiento esta tarde.

El técnico italiano llega al banquillo del Bolonia después de haber dirigido al Monza, al Fiorentina y al Atalanta.