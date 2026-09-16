El Crew deja al Orlando de Griezmann sin final de la Copa de EEUU

El Crew deja al Orlando de Griezmann sin final de la Copa de EEUU

Chicago (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El Columbus Crew se impuso este miércoles por 2-1 al Orlando City en el que juega el francés Antoine Griezmann y lo eliminó en las semifinales de la Copa US Open, la copa de Estados Unidos.