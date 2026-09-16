Flamengo, invicto y con un pie en semis, busca ratificar su poderío ante Independiente

Flamengo, invicto y con un pie en semis, busca ratificar su poderío ante Independiente

Río de Janeiro, 16 sep (EFE).- Flamengo tendrá la misión de ratificar su poderío este jueves en el Maracaná de Río de Janeiro para sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores cuando reciba a un necesitado Independiente del Valle, obligado a remontar para avanzar a la siguiente fase.