Hansi Flick convoca a 23 futbolistas para el duelo ante los cántabros

Los azulgrana esperan continuar con su buena racha de victorias, con seis consecutivas en este inicio de curso -cinco en LaLiga y una en la Liga de Campeones-, y sumar una más que le permita continuar como líder en solitario y aspire a igualar su mejor arranque liguero.

El Barça suma 15 puntos, los mismos que el Real Madrid y tres más que el Betis, si bien tanto a los azulgrana como a los verdiblancos les resta disputar el encuentro de la sexta jornada de LaLiga.

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic.

Defensas: Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé y Eric Garcia.

Centrocampistas: Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, Olmo y Bernal.

Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Hamza Abdelkarim.