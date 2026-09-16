Málaga y Villarreal se miden con distintos objetivos pero con las mismas urgencias

El conjunto malagueño aún no le ha cogido el aire a la categoría, aunque su entrenador, Juan Francisco Funes, confía en lograr el primer triunfo de curso ante su afición en el estadio de La Rosaleda. En los dos encuentros disputados en su feudo, frente al Deportivo (1-1) y Levante (0-0), ofreció una buena imagen, pese a que le penalizara la falta de gol.

El Málaga lleva solo dos goles a favor, una cifra escasa para intentar puntuar, y ocho en contra, lo que indica los problemas existentes en el sistema defensivo para mantener el resultado. Funes tiene claro que, para ganar a un equipo como el Villarreal, con jugadores de gran calidad, deben marcar más de dos goles.

El preparador granadino tiene varias bajas, como las de los dos últimos fichajes, el centrocampista sueco Jens Cajuste y el defensa Adam Aznou, ambos lesionados, pero recupera al centrocampista Carlos Dotor y al defensa Álex Pastor, que no estuvieron ante el Celta por enfermedad.

La baja de Cajuste, que tenía opciones de ser titular, hará que Izan Merino continúe en el once inicial en el centro del campo. Tanto Dotor como el lateral derecho Carlos Puga tendrían posibilidades de iniciar el partido.

Por su parte, el Villarreal llega a Málaga en uno de sus peores momentos en el campeonato de Liga en los últimos años, ya que aún no ha ganado tras las cinco primeras jornadas y se encuentra en zona de descenso.

Además, el equipo llega muy tocado tras la imagen dada en la segunda parte ante el Real Betis el pasado lunes, cuando perdió en casa por 1-2.

El Villarreal pudo haber recibido un mayor correctivo de haber estado más acertado el conjunto bético en las claras ocasiones de gol de las que dispuso. La fragilidad defensiva del equipo castellonense es uno de sus mayores problemas en este inicio de campaña, con una media de dos goles recibidos por partido.

Aunque el nuevo técnico, Iñigo Pérez, no está cuestionado, el equipo necesita una victoria que genere tranquilidad y le pueda sacar de la zona de descenso.

Para este encuentro, el entrenador sigue sin poder contar con el defensa internacional argentino Juan Foyth, recuperándose de sus molestias musculares.

Se espera que haya algunos cambios en el once tras el partido del pasado lunes, con opciones para jugadores como Álex Freeman, Nathan Saliba, Sergi Cardona o Ayoze Pérez, mientras que todo apunta a que el veterano meta húngaro Peter Gulacs se mantendrá como titular.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Salinas o Rafita; Larrubia, Dotor, Izan Merino, Joaquín o Juan Cruz; Dani Lorenzo; Chupete.

Villarreal: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Saliba, Buchanan; Nicolás Pepe, Ayoze y Mikautadze.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (C. Madrileño).