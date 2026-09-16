Manuel Pellegrini, en el día de su 73.º cumpleaños: "Trato de vivir el presente"

"Hay una edad cronológica y otra biológica, tanto en el trabajo físico como mental. Trato de vivir el presente. Estoy contento de estos siete años en el Betis, contento de haberme ido hace 27 años de Chile sin volver nunca. Lo que viene depende de lo que se exija. Estoy pensando en el próximo partido, con una exigencia personal alta", explicó el santiaguino.

Sobre una posible nueva renovación con el club verdiblanco, aseguró que "no es un tema prioritario en este momento", ya que "el futuro se va dando de acuerdo a las circunstancias" y que no piensa en ello, por el momento: "Por algo soy el único (entrenador de LaLiga) que tiene 73 años".

En vísperas de la visita del Getafe a Sevilla, suroeste de España, Pellegrini lo definió como "es un rival complicado" y "con un estilo de juego muy definido que le ha llevado a clasificarse para Europa", lo que "tiene mérito", dijo en referencia al acceso de los azulones a la fase liga de la Liga Conferencia.

El santiaguino afirmó que la plantilla bética "trabaja" para lograr un mayor acierto ante el gol, aunque "la parte positiva es crear esas ocasiones y también tienen mérito los rivales y sus porteros".

Tras elogiar la aportación de jugadores como el meta Álvaro Valles, el colombiano Nelson Deossa, el irlandés Troy Parrott o el argentino Giovani Lo Celso, aunque matizó que éste "viene de una lesión importante y de unas vacaciones", con lo que "está atrasado en su preparación", aseveró que "ganar los dos primeros partidos o perderlos no puede dar ni quitar credibilidad para demostrarlo".

El Betis ocupa ahora mismo la tercera posición de la tabla, con 12 puntos, tres menos que los líderes, el Barcelona -igual que los verdiblancos con un partido menos- y el Real Madrid -que anoche disputó el encuentro de la sexta jornada (2-3)-.

"Son 38 partidos complicados. Habrá muchos equipos que se caigan o se levanten. A medida que los rendimientos iniciales sean altos, el equipo irá demostrando hasta dónde puede llegar, pero eso no se hace ahora", manifestó Pellegrini sobre el objetivo del Betis en esta Liga.