Messi alcanza los 100 goles con Inter Miami

Miami (EE.UU.), 16 sep (EFE).- Lionel Messi marcó este miércoles su centésimo gol con Inter Miami gracias a un tanto de cabeza que abrió el marcador en el torneo Campeones Cup, un encuentro que enfrenta al actual ganador de la MLS con Cruz Azul, vencedor del Campeón de Campeones de la Liga MX.

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