Brasil: dos paraguayos mueren en accidente aéreo

El medio G1 -Globo- de Brasil publicó ayer informaciones sobre un accidente aéreo que se registró el 10 de septiembre pasado en Mato Grosso. A raíz del hecho murieron tres personas: dos paraguayos y un brasileño, cuyas identidades no trascendieron.

Conforme a las informaciones de recopiladas por la página, la aeronave despegó sin documentación válida, autorización ni plan de vuelo.

Las investigaciones sobre el accidente aéreo que cobró la vida de tres personas en la zona rural de Água Boa, a 730 km de Cuiabá, indican que el destino del avión era Venezuela y presuntamente se utilizaba para el tráfico internacional de drogas, conforme datos de la Policía Civil.

El piloto era un brasileño, quien presuntamente compró el avión hace unos cuatro meses. Sobre la aeronave, esta sería un un Cessna, matrícula N401NA que no estaba registrada en la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil.

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Paraguayo con antecedentes

El reporte también revela que uno de los ocupantes del avión “tenía asuntos legales pendientes en su país de origen y tenía prohibido salir del territorio nacional”, por lo que se trataría de uno de los paraguayos.

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De igual manera y como se mencionaba, la Policía Civil no divulgó los nombres de los fallecidos para no obstaculizar la investigación.

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