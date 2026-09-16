Montevideo City quiere hacer historia ante un Cienciano que busca emular el histórico 2003

El legendario estadio Centenario de Uruguay será testigo de un duelo en el que el conjunto local -uno de los integrantes del City Group- buscará hacer historia, sellando su boleto a una instancia que no jamás disputó.

Del otro lado, Cienciano tratará de mantener la ventaja de la ida (2-0) para meterse entre los cuatro mejores y seguir soñando con emular su histórica campaña de 2003, en la que ganó la Copa Sudamericana de la mano de Freddy Ternero y con figuras como Óscar Ibáñez, Santiago Acasiete, Carlos Lugo, Juan Carlos Bazalar y Germán Carty.

Líder del Torneo Clausura uruguayo aún con un encuentro pendiente, Montevideo City saltará al campo en su mejor momento de la temporada. Lo hará con un once que tendrá varios cambios respecto del que este lunes venció por 3-1 a Liverpool para subirse a lo más alto del mencionado certamen con puntaje perfecto.

La vuelta de Franco Torgnascioli a la portería, de Gary Kagelmacher al fondo, de Pablo Siles al medio y de Salomón Rodríguez en el ataque serán algunas de las variantes que hará Marcelo Méndez.

También ingresará al once inicial Franco Pizzichillo, figura del equipo y quien podría jugar en el centro del campo o en el ataque.

Mientras tanto, Cienciano llegó a Montevideo con la misión de defender la ventaja que obtuvo en Cusco y lo hará con un planteo que estará lejos de ser defensivo. "Si te cuelgas del travesaño, se hace larguísimo el partido", indicó Melgarejo.

El visitante afrontará el duelo sin el lesionado Alejandro Hohberg, quien podría ser reemplazado por Juan Bautista Romagnoli o por Juan Matías Succar.

El equipo del argentino Horacio Melgarejo probablemente saldrá sin más cambios respecto al equipo que se impuso en la ida.

De esta forma, uruguayos y peruanos buscarán el pase a la semifinal para jugar ante el ganador de la serie que enfrenta a los brasileños Atlético Mineiro y Santos.

Montevideo City: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets o Braian Andrade, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón. Entrenador: Marcelo Méndez.

Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Cristian Souza, Santiago Arias, Ademar Robles, Neri Bandiera; Juan Bautista Romagnoli o Juan Matías Succar y Carlos Garcés. Entrenador: Horacio Melgarejo.

Árbitro: El argentino Maximiliano Ramírez.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del viernes).

Cancha: Estadio Centenario de Montevideo.