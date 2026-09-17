1-3. El Villarreal, muy superior al Málaga, consigue su primer triunfo

El Villarreal inició el encuentro muy activo, dominando, con mucho físico en el centro del campo, frente a un Málaga algo cohibido y con problemas para iniciar el ataque con el balón jugado desde atrás.

El Málaga iba cogiéndole el ritmo al encuentro y en un contragolpe del centrocampista David Larrubia, que asistió a Juan Cruz por la derecha y el centro de éste lo remató Carlos Dotor, cuyo disparo rozó levemente en un contrario y despistó al guardameta Peter Gulácsi.

Los locales se habían adelantado en el marcador cuando nadie lo esperaba, con solo un disparo a portería. El Villarreal reaccionó de inmediato, empezó a embotellar al rival en su área y pudo empatar con ocasiones de Moleiro, Akhomach y Ayoze.

En una internada de Akhomach por la derecha, su centro lo remató en el área pequeña Alberto Moleiro si ningún tipo de oposición y firmó el 1-1.

El conjunto castellonense cogió fuerzas en el tramo final de la primera parte y en un zarpazo en el tiempo añadido, Pape Gueye, que anteriormente había salido por el lesionado Santi Comesaña, aprovechó una asistencia de Ayoze para darle la vuelta al marcador.

El Villarreal no bajó el ritmo, a pesar de los cambios del Málaga, y a punto estuvo de cerrar el encuentro con un remate de cabeza de Ayoze, pero entre el guardameta Alfonso Herrero y el central Ángel Recio salvaron el gol, y posteriormente el delantero georgiano Georges Mikautadze remató a un poste.

El encuentro quedo sentenciado en el minuto 85, cuando el colegiado Miguel Ángel Ortiz pitó un penalti a favor del Villarreal sobre Maciá que Gueye convirtió en el 1-3.

1 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Ramón Enríquez, m. 75), Recio, Einar Galilea, Salinas (Rafita, m. 46); Larrubia, Izan Merino (Joaquín, m. 62), Martínez, Cruz (Dani Lorenzo, m. 46); Dotor (Niño, m. 62) y Chupete.

3 – Villarreal: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Buchanan, Santi Comesaña (Gueye, m. 37), Saliba (Maciá, m. 79), Alberto Moleiro (Mouriño, m.79); Ilias Akhomach (Romero, m. 63) y Ayoze (Mikautadze, m. 63).

Goles: 1-0, M.12: Dotor. 1-1, M.40: Moleiro. 1-2, M. 47: Gueye. 1-3, M. 86: Gueye (p).

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz. Mostró cartulina amarilla a los locales Salinas (m. 35), Larrubia (m. 69), Einar Galilea (m. 70) y Ramón Enríquez, m. 79), y al visitante Akhomach (m. 42).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores.