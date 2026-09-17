10 datos de la jornada 6

El Barcelona, ganador por 7-2 contra el Racing de Santander, ha completado el mejor inicio goleador de LaLiga EA Sports desde el Sevilla en 1940-41. Ahora, el equipo azulgrana ha logrado 28 tantos. Entonces, el conjunto andaluz sumó 32 en los seis primeros encuentros del campeonato.

Raphinha, capitán y referencia ofensiva del Barcelona, está desatado. Es más definitivo que nunca, con nueve goles y tres asistencias en las primeras seis jornadas de LaLiga EA Sports, en las que ha producido algún tanto en todas y cada una de ellas. En la única que no batió la portería contraria, el 2-4 al Levante, el brasileño dio dos asistencias.

Carlos Espí volvió a aparecer al rescate del Real Madrid, cuando el marcador reflejaba un 2-2 contra el Elche. En el minuto 91 anotó el 2-3 del triunfo. Había entrado en el 87. En la primera jornada, contra el Espanyol, también dio la victoria a su equipo con el 1-2. Marcó en el 90 después de entrar al campo en el 80. En total, ha jugado 25 minutos en esta Liga, con dos tantos indispensables para seis puntos del conjunto blanco.

El Atlético de Madrid disparó su caudal ofensivo en el Metropolitano ante Osasuna, una vez que propuso 27 remates sobre la portería contraria, once de ellos entre los tres palos, con once ocasiones y cuatro goles para encadenar dos triunfos consecutivos por primera vez en la actual temporada.

“Tenemos que parar esa sangría de goles en contra”, remarcó Aitor Fernández, el portero de Osasuna, tras la derrota contra el Atlético de Madrid. Recibió cuatro tantos ante el conjunto rojiblanco (4-0), había encajado dos en la anterior cita ante el Espanyol (0-2) y había sido batido en cinco ocasiones por el Alavés (5-2). Su equipo ha perdido cada uno de los últimos tres choques.

El Valencia sumó su primera victoria de esta temporada de LaLiga EA Sports, con Óscar Sánchez como entrenador interino en sustitución del destituido Carlos Corberán y con un gol de Luis Rioja, que marcó a su exequipo, el Alavés, para lograr los tres puntos en disputa en Mendizorroza.

El Deportivo de La Coruña era el único conjunto invicto en esta campaña de LaLiga EA Sports junto al Barcelona hasta este miércoles, cuando cayó por 0-1 contra el Sevilla en el estadio de Riazor. Antes había registrado tres empates (todos a uno) y dos victorias, por 3-1 ante el Valencia y por 2-3 frente al Villarreal.

El Betis ha empezado LaLiga EA Sports con 15 puntos de 18 posibles, gracias a cinco triunfos que ya consiguió en el inicio del campeonato en 2022-23, cuando también se impuso al Elche (3-0), al Mallorca (1-2), a Osasuna (1-0), al Villarreal (1-0) y al Girona (2-1). Ahora ha vencido a la Real Sociedad (1-0), al Valencia (0-1), al Real Madrid (1-0), al Villarreal (1-2) y este jueves al Getafe por 1-0.

El Rayo Vallecano, que ya ha recuperado la concesión del estadio de Vallecas, se ha hecho fuerte en sus tres partidos como local en Butarque, en Leganés, con un empate y dos victorias, la última de ellas por 2-1 contra el Espanyol. En cambio, el conjunto franjirrojo aún no ha puntuado como visitante en el presente ejercicio.

Al sexto partido en LaLiga EA Sports, el séptimo entre todas las competiciones, después de cuatro derrotas consecutivas y dos empates, el Villarreal de Íñigo Pérez ganó su primer encuentro del nuevo proyecto para aliviar las dudas, al imponerse por 1-3 al Málaga con una remontada en La Rosaleda.