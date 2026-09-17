El derbi madrileño, el Sevilla-Barça y la agitación de LaLiga antes del parón

Cuatro de los cinco primeros de la clasificación enfrentados entre sí este fin de semana. Agitación total en la zona alta de la tabla, con el Betis pendiente de todo ello para aprovecharlo (tercero en la tabla, se mide al Deportivo de La Coruña en Riazor), antes del parón de las próximas tres semanas por los compromisos de las selecciones nacionales.

La competición, que no volverá después hasta el viernes 9 de octubre, con el Málaga-Espanyol, atraviesa antes el séptimo capítulo del monólogo en la cima del Barcelona, que no sólo lo ha ganado todo, cada uno de los seis partidos, sino que además lo ha hecho con la autoridad que expresan de forma rotunda los 28 goles a favor. Una barbaridad.

Es el líder total de la tabla, pero está sobre aviso. El curso pasado, con un Sevilla mucho más errático, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán sufrió un correctivo inesperado por 4-1.

Ahora, el equipo andaluz presenta mucha más convicción y argumentos, con 13 de puntos de los 18 disputados y dos triunfos seguidos por sendos 0-1. Ha recibido seis goles en contra, tres de ellos contra el Atlético de Madrid en el mismo escenario de este sábado por la noche, con la presión que supondría un triunfo del Barça para el duelo dominical en el Metropolitano.

Porque se disputa el derbi, un partido de una dimensión enorme, Diego Simeone contra Jose Mourinho, con dos plantillas preparados para competir por todo y con dos puntos de ventaja del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid antes de su duelo en el campo rojiblanco, donde los locales zarandearon a los visitantes hace un año, por 5-2.

Un aviso serio para el Real Madrid, apurado en Elche, inconstante y con un potencial ofensivo “increíble” a ojos del técnico argentino del conjunto rojiblanco, que pondrá a prueba al Atlético tras su reencuentro con el 4-0 ante Osasuna, cuando, por fin, se sintió cerca de todo lo que pretende ser. Julián Alvarez, su delantero, es duda por una sobrecarga muscular.

El Betis estará atento a todo eso. Desde su privilegiada posición, tercero con los mismos 15 puntos que el Real Madrid, observará los duelos directos de los dos equipos que le preceden en la clasificación y los dos más cercanos que lo persiguen. Si gana al Deportivo de La Coruña y Pierre Emerick Aubameyang en Riazor, sacará beneficio en un lado u otro.

Por detrás ya queda el Alavés, con dos derrotas consecutivas y un desafío más que exigente contra el Athletic Club, invicto en sus últimos tres encuentros.

Los dos compiten actualmente por las posiciones europeas, igual que lo hace el Espanyol, que abre la jornada este viernes frente al Elche, uno de los únicos tres clubes que aún no han ganado.

Tampoco lo han hecho ni el Celta, que recibe el sábado al Racing de Santander en medio de una crisis ya evidente, agravada con la derrota por 1-0 contra el Omonia en la Liga Europa; ni el Málaga, que visita este domingo al Getafe. Por fin ha vencido el Villarreal, que este domingo recibe al Levante.

El Valencia, aliviado por su primera victoria de la campaña, con el 0-1 con el que se impuso en Vitoria, cerrará la jornada el domingo contra la Real Sociedad, dolida por su estreno con derrota contra el Bournemouth en su retorno a la Liga Europa en Anoeta, mientras que el Rayo visita el sábado a Osasuna, preocupado por tres derrotas seguidas. El Rayo aún no ha puntuado como visitante.

14:00 CET (12:00 GMT): Osasuna-Rayo Vallecano.

16:15 CET (14:15 GMT): Athletic Club-Alavés.

18:30 CET (16:00 GMT): Celta-Racing de Santander.

16:15 CET (14:15 GMT): Atlético de Madrid-Real Madrid.

18:30 CET (16:30 GMT): Deportivo de La Coruña-Betis.

21:00 CET (19:00 GMT): Valencia-Real Sociedad.