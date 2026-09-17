Florentino Pérez visita este viernes Ceuta para apoyar a los ceutíes

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno ceutí, Florentino Pérez viajará acompañado por el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, así como por el presidente de honor de la entidad, José Martínez 'Pirri', ceutí de nacimiento y con un campo de fútbol en la ciudad a su nombre.

En el transcurso de su visita a la ciudad, el presidente del Real Madrid mantendrá un encuentro con el presidente del Gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), quien en muchas ocasiones ha expresado públicamente ser seguidor del Real Madrid.

La visita se produce unos días después de la polémica generada por la decisión de tres jugadores del conjunto blanco de no lucir este martes una camiseta de apoyo a Ceuta este martes en el partido que los enfrentaba al Elche.

La actitud de Vinicius Jr., Mbappé y Konaté, los cuales salieron al estadio Martínez Valero de Elche con la camiseta doblada, de modo que no se leía el mensaje de apoyo hacia el pueblo ceutí, ha provocado críticas y una queja de la Peña Madridista de Ceuta.

Una decisión que explicó el miércoles uno de los protagonistas, Mbappé, al justificar su postura por tener un recuerdo para "todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras".

"Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano", comenzó el francés.

"Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", añadió Mbappé, quien dijo que fue una "decisión del club el vestir la camiseta” y que “los jugadores” tenían que vestirla", reconoció.

También la llegada de Florentino Pérez se produce después de que el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional absoluto, Luis de la Fuente, estuvieran en Ceuta el pasado 4 de septiembre.