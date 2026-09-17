Klopp presenta una macroconvocatoria de 45 jugadores para la Liga de Naciones

"Quiero conocer al mayor número de jugadores posible, En las últimas cuatro semanas viajé mucho y vi muchos jugadores. Estuve 11 años lejos de la Bundesliga y es una gran diferencia ver a los jugadores en vivo", dijo Klopp en la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Fráncfort al referirse a la amplitud de su primera convocatoria como técnico de 'Die Mannschaft'.

La primera lista, para los partidos contra Países Bajos, en Amsterdam el 24 de septiembre, y la ida contra Grecia el 27 de septiembre en Augsburgo, tiene 24 jugadores.

Para los siguientes partidos, el 1 de octubre en Múnich contra Serbia y el partido de vuelta contra Grecia el 4 de octubre en Salónica, se incorporan 21 nuevos jugadores mientras que la mayoría de la primera lista volverá con sus clubes.

El extécnico del Borussia Dortmund y del Liverpool dijo que no había ninguna diferencia de rango entre las dos listas y que las dos están pensadas para ganar los cuatro partidos.

"No hemos hecho un equipo A ni un equipo B. Queremos ganar los cuatro partidos. Listas están hechas de manera que los jugadores armonicen", aseguró.

En las dos listas hay ausencias notables como las del meta Oliver Baumann, el delantero Deniz Undav, el centrocampista Leon Goretzka o el extremo Leroy Sané.

Además, hay nueve jugadores que todavía no han jugado su primer partido con la selección absoluta.

El único representante de la Liga española es el barcelonista Karim Adeyemi.

. Porteros: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nubel (Besiktas, TUR), Marc André ter Stegen (Ajax, NED).

. Defensas: Hennes Behrens (Augsburgo), Yann Aurel Bisseck (Inter, ITA) , Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stuttgart).

. Centrocampistas: Nadiem Amiri (Maguncia), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannick Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford, ENG), Anton Stach (Leeds United, ENG).

. Delanteros: Younnis Ebnoutalib (Eintracht Fráncfort), Kai Havertz (Arsenal, ENG).

. Porteros: Noah Atoboulu (Eintracht Fráncfort), Finn Dahmen (Augsburgo), Jonas Urbig (Bayern).

. Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malik Thiaw (Newcastle, ENG).

. Centrocampistas: Karim Adeyemi (Barcelona, ESP), Mika Baur (Celtic, ESC), Tom Bischof (Bayern), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford, ENG), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Derry Sherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool, ENG).

. Delanteros: Jonathan Burkhardt (Eintract Fráncfort), Nick Woltemade (Newcastle, ENG).