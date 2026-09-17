Federación Inglesa pide a Infantino que revele documentos de plan para privatizar el Mundial

Debbie Hewitt, presidenta de la FA, escribió una carta a la FIFA en la que le exige que haga públicos esos documentos antes de la próxima reunión de ese organismo, prevista para el 15 de octubre.

Lea más: Francia retiró el apoyo a Gianni Infantino para una reelección

Según medios británicos, en la carta también acusa a Gianni Infantino de fallos en su trabajo y de provocar un deterioro en la cultura del organismo que dirige el fútbol.

Infantino, que ya confirmó que se presentará en 2027 a la reelección, está bajo mucha presión desde hace semanas debido a esta iniciativa para vender la Copa del Mundo, que recibió el rechazo de la mayor parte de la comunidad futbolística.

En la misma misiva, Hewitt también ha pedido explicaciones a la FIFA por la tarjeta roja que se le retiró a Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos, para que pudiera disputar el duelo de octavos de final en el Mundial contra Bélgica.