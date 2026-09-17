Ryunosuke Sato y Kubo, en la convocatoria de Japón contra Uruguay, Venezuela y Ecuador

Sato regresa al equipo nacional, tras no haber entrado finalmente en la lista del combinado nipón en el pasado Mundial.

El futbolista de 19 años llegó este verano a la entidad de Mestalla procedente del Tokyo con un contrato por cinco temporadas y ha jugado cinco partidos, cuatro de ellos como titular, con un total de 297 minutos en las seis jornadas de Liga.

Después de ser importante en las categorías inferiores de la selección, Sato, que se proclamó campeón de la AFC U-23 Asian Cup, torneo en el que fue elegido mejor jugador y destacó como máximo goleador con cuatro tantos, debutó con la absoluta en junio de 2025 y desde entonces ha disputado 5 partidos oficiales, convirtiéndose en el futbolista más joven de Japón en participar en un partido de clasificación para el Mundial.

Sato, que no fue convocado para el Mundial, vuelve así a una convocatoria con la absoluta, una llamada que no le permitirá formar parte de la ‘pretemporada’ de tres semanas del equipo valencianista, que está a la espera de conocer a su nuevo entrenador.

Kubo se mantiene en la convocatoria. Ha disputado cinco encuentros con la Real Sociedad, sin goles ni asistencias, tres de ellos como titular, en el inicio de LaLiga EA Sports. El extremo japonés suma 50 partidos como internacional, con siete tantos.

La selección nipona disputará la Copa Desafío Kirin contra Uruguay en Miyagi (jueves 24 de septiembre) y contra Venezuela en Hiroshima (lunes 28 de septiembre) y la Copa Kirin Fútbol contra Ecuador (jueves 1 de octubre) en Kanagawa y contra Panamá o Nueva Zelanda en Tokio (lunes 5 de octubre).

- Convocatoria de la selección de Japón:

Porteros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Leo Brien Kokubo (Sint-Truiden VV/Bélgica) y Zion Suzuki (Aston Villa/Inglaterra).

Defensas: Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach/Alemania), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord/Países Bajos), Takehiro Tomiyasu (Crystal Palace/Inglaterra), Tomoya Ando (St. Pauli/Alemania), Hiroki Ito (Bayern Múnich, Alemania), Ayumu Seko (Le Havre AC/Francia) y Junnosuke Suzuki (FC Copenhague/Dinamarca).

Centrocampista: Junya Ito (KRC Genk/Bélgica), Daichi Kamada (Crystal Palace/Inglaterra),Yuki Soma (FC Machida Zelvia), Kaina Tanimura (Yokohama Marinos), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt/Alemania), Ayase Ueda (Lille/Francia), Ao Tanaka (Leeds United / Inglaterra), Shuto Nakano (Sanfrecce Hiroshima), Kaishu Sano (Mainz 05/Alemania) y Koki Kumasaka (Kashiwa Reysol).

Atacantes: Daizen Maeda (Ipswich Town/Inglaterra), Shunsuke Saito (KVC Westerlo/Bélgica), Keisuke Goto (Friburgo/Alemania) y Ryunosuke Sato (Valencia /España), Keito Nakamura (Olympique Lyon/Francia), Takefusa Kubo (Real Sociedad/España), Yuito Suzuki (Friburgo/Alemania), Satoshi Tanaka (Schalke 04/Alemania), Kuu Matsuki (Southampton /Inglaterra), Kodai Sano (PSV Eindhoven/Países Bajos) y Kento Shiogai (VfL Wolfsburg/Alemania).