Tite vuelve al ruedo para dirigir a Botafogo

Adenor Leonardo Bachi, Tite, llega al banquillo del Fogão en lugar de Rodrigo Bellão, interino desde mediados de agosto, después de la destitución del portugués Franclim Carvalho.

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Formalmente su trabajo se inicia este jueves. Bellão formará parte de su cuerpo técnico, informó el equipo en una nota oficial.

El Botafogo, que intenta dejar atrás una grave crisis financiera e institucional, celebró la contratación “en pro de la reconstrucción” del club.

Tite, de 65 años, dirigió a la selección de Brasil en dos ediciones del Mundial, Rusia 2018 y Qatar 2022, en las que el Scratch fue eliminada en los cuartos de final. Ganó la Copa América 2019 en casa.

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Después de su etapa en la Canarinha tuvo fallidos pasos por Flamengo y Cruzeiro, aunque ganó los campeonatos regionales de Río de Janeiro en 2024 y de Minas Gerais en 2026. Estaba libre desde su salida del Cruzeiro en marzo pasado, condenado por un terrible comienzo en el Brasileirão.

El currículo de Tite, de todos modos, es impresionante. Conquistó dos campeonatos de la liga brasileña en 2011 y 2015 con el Corinthians y en la escena internacional guió al Timão hacia los títulos de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en 2012. Aquel fue el último campeonato obtenido por un club sudamericano en el Mundial de Clubes o la Copa Intercontinental.

Figuran además en la colección de trofeos del experimentado entrenador la Copa Sudamericana con el Inter de Porto Alegre (2008) y la Copa de Brasil con el Gremio (2001).

El Botafogo ocupa la undécima posición del Brasileirão, tras vencer este miércoles 3-2 a Gremio en un partido pendiente, en el que Tite estuvo presente en el palco del estadio Nilton Santos.

Se recompone tras la crisis por la que el magnate estadounidense John Textor fue apartado de la dirección del club, arruinado por deudas tras haber alcanzado un histórico doblete en 2024, con el campeonato brasileño y la Libertadores.

El control está en manos de GDA Luma, una firma especializada en activos de riesgo que en su momento rescató al famoso Cirque du Soleil cuando se declaró en quiebra, aunque la compra de la mayoría accionaria todavía espera oficialización por conflictos en tribunales en torno a Textor.