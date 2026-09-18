3-0. Olimpia vapulea al Firpo y pasa a semifinales

Los 'Leones' del Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, salieron en el primer tiempo como que si los más urgidos por ganar fueran ellos, ante un rival que venía de perder por el mismo resultado, que no le exigió y se tiró atrás a defenderse.

Las pocas llegadas del Firpo al área del Olimpia fueron cortadas por sus defensas, que tuvieron poco trabajo.

Olimpia controló el juego desde el medio campo, sobresaliendo Edwin Rodríguez, que era una bujía rotando con deleite por todo el campo y repartiendo pases a sus compañeros de ataque Kilmar Peña y el espigado Yustin Arboleda, que en dos claras ocasiones no fue certero en sus remates.

Por volumen de juego, era para que el Olimpia se fuera al descanso ganando por goleada, pero no pasó del 1-0 con tanto de Edwin Rodríguez, de penalti, al minuto 32.

Kevin Güity, centrocampista, hizo de su banda un carril por el que llegaba hasta el fondo superando a su marcador del Firpo, que en el ataque intentó crear peligro con Víctor García y Styven Vásquez.

En el segundo episodio Olimpia también salió volcado al ataque ante las facilidades que le concedía el equipo salvadoreño, que por momentos se defendía con nueve hombres.

Al minuto 48 Olimpia anotó su segundo gol, a placer, en botas de Kevin Güity tras otra gran jugada de Edwin Rodríguez, quien al 62 hizo su doblete para poner el 3-0 en la pizarra, ratificando su condición del mejor jugador de su equipo.

El sueño de remontar con el que llegó el Firpo al partido de vuelta se convirtió en pesadilla, encajando seis goles contra el Olimpia en los dos encuentros de cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El próximo rival del Olimpia en las semifinales del torneo será el Cartaginés, de Costa Rica, mientras que el Motagua, el segundo club hondureño clasificado, medirá fuerzas con la Liga Deportiva Alajuelense, también costarricense.

3 - Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández (Edwin Lobo, m.68), Cristian Canales; Kevin Güity, Jorge Álvarez, Jack Jean-Baptiste (José García, m.68), Edwin Rodríguez; Kilmar Peña y Yustin Arboleda (Emanuel Hernández, m.68).

0 - Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya; Jonathan Jiménez, Eduardo Vigil (Víctor García, m.54), Wilber Arizala, Diego Flores; Michell Mercado, Rafael Águila, Mauricio Cerritos, Diego Guevara (Lisandro Claros, m.54); Víctor García (Emmanuel Guevara, m.70) y Styven Vásquez (Mauro González, m.67).

Goles: 1-0, m.32: Edwin Rodríguez. 2-0, m.48:. 3-0, m.62: Edwin Rodríguez.

Árbitro: Josué Ugalde, de Costa Rica. Mostró cartulina amarilla a Jack Jean-Baptiste y Edwin Lobo, del Olimpia, y Michell Mercado del Firpo.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera ante más de 15.000 espectadores.