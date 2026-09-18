Cristiano encabeza la primera convocatoria del nuevo seleccionador de Portugal

En una rueda de prensa en el complejo Ciudad de Fútbol en Oeiras, en las afueras de Lisboa, Jesus -quien sustituyó en julio pasado al español Roberto Martínez- reconoció que Cristiano tiene "un estatus diferente" a los demás, pero aseguró que "lo que importa es su rendimiento. El pasado no cuenta".

"Cris es un jugador como cualquier otro. Si rinde, juega; si no, no juega", afirmó.

"¿Tiene un estatus diferente? Sí. Su trayectoria es diferente, tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero influye eso en mis decisiones? No. No influye en nada. Cero. Pero que (Cristiano) es diferente de los demás, eso sí", añadió.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, ha puesto en duda su continuidad en la selección tras el Mundial de 2026, pero Jesus, que la temporada pasada coincidió con el delantero en el Al Nassr saudí, señaló que no fue necesario hablar de ello con el exjugador del Real Madrid.

"Él conoce mis ideas, yo conozco las suyas", comentó.

Cristiano es uno de los 13 jugadores de la lista de 25 que ya han trabajado con Jorge Jesus, quien afirmó que ha aprovechado esa familiaridad para empezar a forjar la identidad de la nueva selección.

Su grupo de elegidos no difiere mucho del de su predecesor, Roberto Martínez, aunque el técnico ha asegurado tener una idea "completamente diferente" a la del español y ha prometido algunos cambios, pero sin "sorprender a nadie".

Portugal comenzará la defensa de su título de la Liga de las Naciones el próximo 24 de septiembre contra Gales en el Estadio José Alvalade de Lisboa, y el día 27 se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland a domicilio.

La selección lusa continuará en territorio nórdico para enfrentarse a Dinamarca el 1 de octubre, y volverá a medirse a los noruegos el 4 en el Estadio do Dragão, en Oporto.

Porteros: Diogo Costa (Oporto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Defensas: Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Barcelona/ESP), Diogo Dalot (Manchester United/ING), Nuno Tavares (Lazio/ITA), Nuno Mendes (PSG/FRA), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Rúben Dias (Manchester City/ING), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United/ING), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG/FRA), Rúben Neves (Al Hilal/KSA), Vitinha (PSG/FRA), Bernardo Silva (Real Madrid/ESP).

Delanteros: Fábio Silva (Borussia Dortmund/GER), Francisco Trincão (Al Ahli/KSA), Francisco Conceição (Juventus/ITA), Gonçalo Ramos (Milan/ITA), João Félix (Al Nassr/KSA), Pedro Neto (Chelsea/ING), Rafael Leão (Galatasaray/TUR) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA).