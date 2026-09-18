El Udinese, primer club en aplicar el manual de sostenibilidad de UEFA en un partido

El club italiano será el primero en utilizar el Manual de Sostenibilidad para Eventos de Fútbol, elaborado por la UEFA y European Leagues en junio de este año como marco para aplicar y medir distintas medidas durante un partido.

"Nuestro objetivo es que 'Play for Sustainability' no sea un evento aislado, sino el inicio de un recorrido de tres años, basado en medición, mejora continua y la introducción progresiva de prácticas concretas y duraderas", explicó a EFE Magda Pozzo, Directora de Estrategia comercial del Udinese.

El programa incluirá medidas relacionadas con la movilidad sostenible, las energías renovables, la gestión y el reciclaje de residuos, la restauración, la accesibilidad y la participación de los aficionados.

El club animará además a sus seguidores a acudir al estadio en bicicleta mediante la iniciativa 'Pedalata ecológica'.

Pozzo subrayó que el objetivo no es establecer un modelo único para todos los clubes, sino una metodología que pueda adaptarse a las características de cada uno.

"Cada club tiene su propia realidad -infraestructuras, territorio, afición y recursos-, por eso no creemos en un modelo único. Pero sí pensamos que la metodología puede ser replicable: medir el impacto, involucrar a todas las partes interesadas y transformar los resultados en acciones reales, partido tras partido", señaló.

El Udinese recopilará datos durante la jornada y elaborará un informe posterior para establecer una primera referencia que permita comparar los resultados de las próximas ediciones.

"Udinese quiere demostrar que también un club de nuestra dimensión puede liderar este cambio y ser un ejemplo para otros clubes italianos y europeos", añadió Pozzo.

La sostenibilidad forma parte desde hace años de la estrategia del club italiano. En el techo del Bluenergy Stadium funcionan 2.409 paneles fotovoltaicos, que generan una media de unos 3.000 kWh diarios.

La energía sobrante se integra en 'Energia in Campo', una comunidad de energías renovables que permite compartirla con aficionados y empresas locales.

El partido contra el Cagliari, que se disputará este sábado, servirá así como primera prueba del programa y como referencia para las actuaciones que el Udinese pretende desarrollar en los próximos años.

El conjunto 'friulano' es uno de los clubes italianos que más ha apostado por la sostenibilidad y la innovación en los últimos años. El club cuenta con estadio propio y ha desarrollado distintas iniciativas medioambientales, entre ellas la instalación de paneles solares en el recinto.