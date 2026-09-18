El uruguayo Posse y el argentino Campana dan la victoria al Macará en Ecuador

Un veloz contraataque del Macará terminó con el gol del uruguayo Posse tras un pase desde el costado izquierdo del argentino Joaquín Campana y cuyo remate no logró contener el portero Hamilton Piedra.

El Aucas salió a todo o nada por alcanzar el empate, pero los espacios que dejó en su defensa los aprovecharon los atacantes del Macará, que anotó el segundo tanto con un violento remate del argentino Campana. Ayrton Preciado anotó el descuento en la última jugada del partido.

Tras el triunfo, el Macará ascendió al segundo puesto del torneo, con 54 puntos, 20 menos que el Independiente del Valle, que aplazó su partido del próximo lunes ante Barcelona por la convocatoria de varios jugadores para los amistosos de la selección de Ecuador.

El Macará jugó con un hombre menos desde el minuto 86 por la expulsión del entrocampista Jean Estacio.

Mientras tanto, el uruguayo Posse completó 12 tantos, uno menos que el líder de goleo, Edinson Mero, del Guayaquil City; el argentino Campana sumó su décima anotación.

Por su parte, Liga de Quito y Universidad Católica completarán la primera jornada del hexagonal final el próximo domingo.