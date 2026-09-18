Flick deja entrever que Szczesny suplirá a Joan Garcia: "Conoce nuestra filosofía"

Aunque el técnico alemán no desveló qué portero será titular, si Szczesny o el croata Dominik Livakovic, fichado en el último mercado de verano, puntualizó que el segundo todavía "se está adaptando" al estilo de juego que practica el Barça.

"'Tek' conoce nuestra filosofía. Dominik (Livakovic) se está adaptando a nuestra idea de fútbol. Si está preparado para jugar, es lo que tenemos que analizar. Siempre se trata de pensar qué es lo mejor para el equipo", afirmó en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En el último partido contra el Racing de Santander, el técnico germano ya se decantó por el veterano portero polaco para suplir a Joan Garcia, que al filo del descanso se resintió de unas molestias en la rodilla derecha.

El portero de Sallent no se entrenó con el grupo este viernes, por lo que no viajará a Sevilla, y tampoco fue citado por Luis de la Fuente para disputar los partidos de la Liga de las Naciones con la selección española.

Con todo, Flick confirmó que Joan Garcia ha consensuado con los servicios médicos la decisión de descansar con vistas a las próximas semanas para recuperarse de dichas molestias.

Asimismo, explicó que ha conversado con Szczesny después de su error previo al segundo tanto del Racing de Santander (7-2). "Todos cometemos errores", precisó Flick, quien defendió la decisión de la dirección deportiva de reforzar este curso la portería con el fichaje de Livakovic.

"Creo que es importante tener calidad en esta posición. Y creo que Livakovic es un buen portero. De 'Tek' hay que recordar que, en su primera temporada, ganamos la liga con él de titular y fue uno de los responsables de ese título. Es un fantástico portero con mucha experiencia y eso es lo que queremos ver", añadió.

Más allá del debate en la portería, Flick explicó los motivos que le han llevado a situar en la posición de delantero centro a Raphael Dias ‘Raphinha’, máximo goleador del equipo con once tantos en siete partidos.

"Si se analizan las dos últimas temporadas, el ‘9’ siempre empezaba la presión. Él tiene esa hambre, mentalidad y actitud para empezar esa presión que necesitamos. No solo marca goles, sino también lo está haciendo muy bien en la presión. Como capitán, él presiona y todos lo siguen", reflexionó.

En este sentido, reconoció que los jugadores notan que existe "mucha energía positiva" por parte del cuerpo técnico, algo importante, dijo, "para ayudar al equipo a alcanzar el máximo nivel", aunque ha insistido en la necesidad de "construir un gran ambiente para que los jugadores puedan recuperarse rápido entre los partidos"

Y, en este sentido, admitió: "Tengo que ser honesto, no estoy feliz con estas cosas, estamos iniciando el proceso, pero ahora no estoy 100 % contento con esta situación. Siempre queremos el máximo de los jugadores pero hay que encontrar soluciones para hacer las cosas mejor".

Pese a ello, su equipo suma un pleno de siete victorias -seis en LaLiga y una en la ‘Champions’-, una dinámica que el técnico confía en mantener antes del parón de tres semanas por los compromisos internacionales.

"Cuando los jugadores están fuera estamos preocupados, pero creo en las selecciones. Intento pensar en positivo, cuando estén de vuelta tendremos algunos días para recuperar y centrarnos en el Getafe", comentó.

Con todo, Flick avisó del nivel del Sevilla, un rival que juega "muy bien", puntualizó, y que, en su casa, defiende individualmente.

"Es importante que juguemos con confianza. Es importante que seamos capaces de controlar el partido contra un partido que juega uno contra uno. Tenemos que mover el balón de un lado a otro", precisó.

El técnico alemán, que en el Sánchez Pizjuán prevé introducir rotaciones, desveló que el central Pau Cubarsí, suplente ante el Racing de Santander, gozará de minutos.