Julián Alvarez se acerca al derbi; Pablo Barrios y Sorloth siguen de baja

El atacante argentino sufre una sobrecarga muscular desde el pasado sábado, cuando debió retirarse del entrenamiento. No jugó ni el pasado domingo ante la Real Sociedad ni el miércoles ante Osasuna. El domingo surge el derbi. ‘La Araña’ trabaja para llegar a ese choque, a la espera de si estará en condiciones para formar de titular o como suplente.

Después del golpeo del balón, los cambios de ritmo y los estiramientos junto a un recuperador antes del inicio de la sesión del equipo, Julián Alvarez se ejercitó durante la primera parte del entrenamiento junto a sus compañeros, pero su reincorporación fue progresiva. Sólo hizo un tramo de la sesión. Este sábado queda un último entrenamiento.

Entonces será la comprobación definitiva de si está o no apto para el encuentro del domingo en el Metropolitano, en el que están descartados tanto Pablo Barrios, por una lesión miofascial de bajo grado sufrida hace nueve días en Anfield, como Alexander Sorloth, que se perderá su séptimo duelo seguido por una dolencia muscular.

La plantilla se entrenó este viernes a dos velocidades, en la vuelta al trabajo después de la victoria por 4-0 ante Osasuna y de la jornada de descanso del jueves: por un lado, los titulares del duelo contra el conjunto navarro y, por otro, los suplentes de ese partido para confluir este sábado en la preparación final del derbi, al que llega tras dos triunfos seguidos.

El Atlético de Madrid recibe este domingo (14.15 GMT) al Real Madrid en el estadio Metropolitano, de la capital española, en el duelo correspondiente a la séptima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División).