Oblak: "Hay estar unidos, creer y tener la ambición de ir a por la Liga”

“El Atlético de Madrid, cada año, va a insistir en intentar ganar la Liga. Estamos compitiendo con equipos grandes, porque aquí están el Real Madrid y el Barcelona; también están fuertes el Villarreal, el Athletic de Bilbao o el Betis, y hay muchos equipos que están muy bien, pero seguro que cada año lo queremos ganar”, remarcó en una comparecencia previa al encuentro correspondiente a la séptima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española).

“No estamos aquí sólo para jugar o para quedar entre los tres o cuatro primeros. Está claro que queremos ganar. La Liga va a ser muy larga, muy dura, va a haber tramos muy buenos y seguro que habrá otros que no van a salir las cosas como quieres. Hay que estar unidos, creer y tener la ambición de que hay que ir a por ello”, abundó el guardameta.

Este domingo se mide al Real Madrid. “El derbi siempre es un partido especial para todos. Siempre lo afrontamos con muchas ganas y estoy seguro que va a ser muy interesante”, expuso el guardameta, que recordó que “no ha cambiado nada desde el primer derbi hasta este”, porque ha sido “igual” siempre: “Entras para ganarlo, dejas todo en el campo, con ganas de hacer lo mejor y ayudar al equipo. No va a ser diferente esta vez”.

El Atlético ha ganado sus dos últimos duelos, por 0-3 a la Real Sociedad y por 4-0 a Osasuna.

“Los últimos partidos lo hemos hecho bastante bien, el último de ellos muy bien. Hemos jugado muy bien. Pero es todavía el inicio de la temporada, faltan algunos jugadores, han venido algunos jugadores nuevos y el equipo todavía se está construyendo”, expuso.

“Es un partido importante, un derbi, está claro que queremos ganar, pero no creo que el domingo vaya a cambiar el rumbo de la temporada”, restó trascendencia el portero del conjunto rojiblanco sobre los efectos del derbi en la competencia por el campeonato, con su equipo cinco puntos por detrás del liderato del Barcelona después de seis encuentros.

En los dos choques más recientes, Oblak no recibió goles en contra. “Ojalá sigamos con esta racha, pero el fútbol ha cambiado. Los equipos son muy buenos, saben atacar muy bien y saben encontrar los espacios que, a lo mejor, antes era más difícil. Estamos trabajando en eso, tenemos que mejorar en todos los aspectos, en los últimos partidos lo hemos hecho muy bien y tenemos que continuar en esta línea. Hay que hacerlo lo mejor posible para no encajar y, por otro lado, también tienes que marcar. Lo importante es ganar”, advirtió.

“Y marcando un gol más que de los que encajes vas a ganar. Eso es lo que importa. Durante la temporada, estoy seguro de que vamos a ir mejorando. No hay tiempo, pero los últimos dos partidos lo hemos hecho muy bien y ojalá sigamos en esta línea”, repasó.

“Yo creo que el fútbol está cambiando en general, lo de encajar goles o marcar goles. Ahora el fútbol es muy distinto que hace unos años, que a lo mejor atrás se podía defender mejor o los equipos no tenían una dinámica tan fuerte adelante como tienen ahora. Y nosotros estamos jugando de una manera distinta que antes, pero también es muy difícil jugar como antes. En general hay muchos más goles”, analizó.