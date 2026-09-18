Un once con la incógnita de Julián Alvarez

No ha probado nada todavía el técnico. La sesión matutina de este viernes, la primera desde la victoria del pasado miércoles ante Osasuna (4-0), no contó del todo con el atacante argentino, que alternó trabajo al margen, sobre todo, y con el grupo, pero también se movió a dos velocidades en el resto de efectivos, con todos los titulares del último encuentro con un entrenamiento suave de recuperación.

La duda es Julián Alvarez. En condiciones óptimas, sin mediar la sobrecarga ni su baja en los dos últimos encuentros ante la Real Sociedad y Osasuna, su titularidad sería indiscutible en el derbi, porque es el mejor jugador del equipo en ataque y porque nadie en el Atlético ha marcado tantos goles como él ante el eterno rival en los últimos tiempos: cuatro en seis duelos, dos de ellos en el 5-2 de la pasada temporada en el Metropolitano.

Pero la sobrecarga de la que viene alimenta las incógnitas sobre su presencia en el once. Aún no está reincorporado del todo al grupo cuando falta sólo un entrenamiento, este sábado por la mañana, antes del derbi del domingo a primera hora de la tarde.

La alternativa es Jonathan David, goleador por dos veces en los dos últimos encuentros.

Hay otros sectores en duda, donde Simeone debe elegir entre varias opciones. Ya sabe que son baja tanto Pablo Barrios como Alexander Sorloth, más allá de qué ocurre con Julián Alvarez. En el resto de puestos tiene a todos disponibles, con la tremenda competencia que hay en el centro del campo, con diversas cualidades, recursos y posibilidades para armar el medio centro: Morten Hjulmand, Koke Resurrección, Johnny Cardoso… Y Marcos Llorente.

El polivalente campeón del mundo con España, más lateral, central o carrilero que medio centro en los últimos años, cobra fuerza para el centro del campo, al lado de uno de los otros tres compañeros, con el notable partido tanto de Koke como Cardoso en el duelo del pasado miércoles ante Osasuna y el descanso de inicio de Hjulmand, quizá (o no) para formar desde el principio en el derbi ante el Real Madrid.

Al lateral izquierdo sí apunta Alejandro Grimaldo, de menos a más este curso, aún en crecimiento, con David Hancko más Cristian ‘Cuti’ Romero como centrales, además de Marc Pubill como lateral derecho o central, dependiendo del momento el juego y de si defiende con cinco o con cuatro ante el Real Madrid.

Mientras, se despliegan hacia arriba Giuliano Simeone, Kang in Lee y Alex Baena, con la previsible suplencia de Ademola Lookman y un hombre en punta: bien Julián Alvarez, si está en perfectas condiciones, o Jonathan David. Queda un entrenamiento.