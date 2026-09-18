Universitario y Garcilaso se disputan el liderato del Clausura peruano en partido decisivo

La U va en primer lugar con 20 puntos, seguido por Garcilaso con 19 unidades, por lo que el ganador de este partido, que se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de la ciudad andina de Cusco, puede dar un paso importante de cara a la conquista del título.

El equipo crema, que dirige el técnico argentino Héctor Cúper, desbancó en la pasada fecha del primer lugar al Garcilaso al ganar por 1-2 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y aprovechar la derrota por 1-0 del equipo cusqueño en su visita al Sport Boys.

El equipo limeño deberá visitar al Garcilaso con la sensible baja del defensa Matías Di Benedetto, cuya vacante puede ser ocupada por Caín Fara o Anderson Santamaría.

Acto seguido se medirán el Melgar de Arequipa y el Sport Boys, que marchan en tercer y cuarto lugar, respectivamente, igualados con 17 puntos, por lo que el resultado también marcará la pelea por el título con miras a las cinco últimas fechas.

En ese esprint final busca meterse el Sporting Cristal, que quiere confirmar su reacción frente al Atlético Grau, después de acumular en el torneo dos triunfos consecutivos que parecen haber alivianado la crisis y crispación alrededor del cuadro celeste.

Tanto Cristal como Grau marchan en los puestos quinto y sexto de la clasificación, respectivamente, igualados ambos con 16 puntos junto a Alianza Atlético y Sport Huancayo, en el séptimo y el octavo.

Alianza Lima recibirá al ADT en busca de recuperarse del duro golpe sufrido la pasada semana ante Universitario, que se impuso en el clásico en el último minuto de juego con un tanto del argentino Lisandro Alzugaray tras un error del portero Alejandro Duarte.

El cuadro blanquiazul, al mando del técnico argentino Pablo Guede, necesita ganar para recuperar posiciones, ya que la derrota ante la U le dejó relegado a la undécima plaza, con 13 puntos.