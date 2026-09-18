Zidane confirma que Mbappé será su capitán y explica porqué no convocó a Tchouméni

"Ha jugado una sola vez como titular y pienso que, para su recuperación, es mejor que se quede en Madrid", apreció Zidane, quien aseguró que Mbappé continuará como capitán de los campeones del mundo de 1998 y 2018.
Zidane, leyenda del fútbol campeón mundial, suple a Didier Deschamps (2012-2026) como seleccionador.
Francia, cuarta en el último mundial y campeona en 1998 y 2018, se mide el 25 de septiembre ante Turquía en la Liga de Naciones. También, se enfrentará a Bélgica en dos ocasiones (28 de septiembre fuera y 5 de octubre en casa) y recibirá a Italia el 2 de octubre.