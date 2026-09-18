Fútbol Internacional
18 de septiembre de 2026 a la - 13:25

Zidane confirma que Mbappé será su capitán y explica porqué no convocó a Tchouméni

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París, 18 sep (EFE).- Zinedine Zidane, quien dio este viernes su primera lista como seleccionador de Francia, confirmó que Kylian Mbappé seguirá como capitán de Les Bleus y explicó porqué no convocó al jugador del Real Madrid Aurélien Tchouméni.

Por EFE
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"Ha jugado una sola vez como titular y pienso que, para su recuperación, es mejor que se quede en Madrid", apreció Zidane, quien aseguró que Mbappé continuará como capitán de los campeones del mundo de 1998 y 2018.

Zidane, leyenda del fútbol campeón mundial, suple a Didier Deschamps (2012-2026) como seleccionador.

Francia, cuarta en el último mundial y campeona en 1998 y 2018, se mide el 25 de septiembre ante Turquía en la Liga de Naciones. También, se enfrentará a Bélgica en dos ocasiones (28 de septiembre fuera y 5 de octubre en casa) y recibirá a Italia el 2 de octubre.