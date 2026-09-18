Zidane confirma que Mbappé será su capitán y explica porqué no convocó a Tchouméni

Zidane confirma que Mbappé será su capitán y explica porqué no convocó a Tchouméni

París, 18 sep (EFE).- Zinedine Zidane, quien dio este viernes su primera lista como seleccionador de Francia, confirmó que Kylian Mbappé seguirá como capitán de Les Bleus y explicó porqué no convocó al jugador del Real Madrid Aurélien Tchouméni.