0-1. El Coventry despega

No había marcado gol alguno ni había puntuado el conjunto de Frank Lampard, superado por el Arsenal, el Hull, el Manchester City y el Brighton. Sin embargo, aprovechó su salida a Nottingham para despegar en la temporada y dejar al Tottenham y al Fulham como los únicos que aún no han ganado partido alguno.

El choque se definió a los diez minutos de la segunda parte, cuando un pase de Carla Rushworth a Jay Dasilva acabó con una rápida acción, una aceleración y un disparo potente que superó a Matz Sels.

A partir de ese momento el cuadro de Lampard se centró en resguardar su renta y sobrevivir para obtener, en su primera temporada en la premier desde la temporada 2000-2001 un triunfo esperado.

El Nottingham, de hecho, logró un gol, de Igor Jesus, en el minuto 87, pero fue invalidado por falta previa.

La victoria deja al Coventry decimoctavo, igualado a puntos con el Crystal Palace y el Bournemouth, que marcan la zona de permanencia. El Forest cae al duodécimo lugar.