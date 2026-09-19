Fútbol Internacional
19 de septiembre de 2026 a la - 15:35

0-1. El Coventry despega

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- Después de cuatro derrotas seguidas, anclado en el pozo de la clasificación, el Coventry, recién ascendido a la Premier, logró su primera victoria del curso tras vencer en el City Ground al Nottingham Forest (0-1) que llevaba tres partidos sin perder.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

No había marcado gol alguno ni había puntuado el conjunto de Frank Lampard, superado por el Arsenal, el Hull, el Manchester City y el Brighton. Sin embargo, aprovechó su salida a Nottingham para despegar en la temporada y dejar al Tottenham y al Fulham como los únicos que aún no han ganado partido alguno.

El choque se definió a los diez minutos de la segunda parte, cuando un pase de Carla Rushworth a Jay Dasilva acabó con una rápida acción, una aceleración y un disparo potente que superó a Matz Sels.

A partir de ese momento el cuadro de Lampard se centró en resguardar su renta y sobrevivir para obtener, en su primera temporada en la premier desde la temporada 2000-2001 un triunfo esperado.

El Nottingham, de hecho, logró un gol, de Igor Jesus, en el minuto 87, pero fue invalidado por falta previa.

La victoria deja al Coventry decimoctavo, igualado a puntos con el Crystal Palace y el Bournemouth, que marcan la zona de permanencia. El Forest cae al duodécimo lugar.